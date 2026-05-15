Шведские пельмени кропкакор — необычный рецепт из картофельного теста и жареного фарша

Если обычные пельмени уже надоели, попробуйте приготовить шведские — кропкакор. Внешне они напоминают большие картофельные шарики, но внутри прячется сочная мясная начинка с жареным луком. Получается очень необычно: нежное картофельное тесто буквально тает во рту, а ароматный фарш делает блюдо невероятно сытным и домашним.

В Швеции кропкакор считаются настоящей классикой.

Ингредиенты: картофель — 2–4 шт., репчатый лук — 1 шт., яйца — 2 шт., фарш — 450 г, сливочное масло — по вкусу, соль — по вкусу, свежая зелень — для подачи, мука — 30 г.

Приготовление: картофель очищаю, нарезаю кусочками и отвариваю до полной готовности в подсоленной воде. Затем разминаю в пюре и даю немного остыть.

Пока картофель остывает, мелко нарезаю лук и обжариваю его на сливочном масле до золотистости. Добавляю фарш и готовлю все вместе до полной готовности, хорошо разбивая мясо лопаткой. Солить и перчить начинку лучше сразу во время жарки.

В картофельное пюре добавляю яйца и немного муки, затем хорошо перемешиваю. Масса получается мягкой, нежной и отлично лепится руками.

Формирую из картофельного теста крупные шарики, делаю в центре углубление и кладу немного мясной начинки. Аккуратно закрываю края и снова скатываю ровные колобки.

В кастрюле довожу воду до кипения, добавляю немного сливочного масла и осторожно опускаю кропкакор. После всплытия варю еще около 5–6 минут.

Подаю горячими — со сливочным маслом, зеленью или сметанным соусом.

Ольга Шмырева
