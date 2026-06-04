Вместо драников: беру картошку и сыр, готовлю картофельные шарики — внутри тянущаяся начинка, снаружи золотистая корочка

Картофельные шарики с сыром получаются хрустящими снаружи и удивительно нежными внутри. Благодаря сыру, который смешивается с картофельным пюре, вкус становится более насыщенным и сливочным.

Такая закуска одинаково хорошо подходит и для семейного ужина, и для дружеских посиделок, а исчезает со стола обычно одной из первых.

Для приготовления вам понадобится: картофель — 500 г, твердый сыр — 100 г, яичный желток — 1 шт., мука — 40 г, свежая зелень — 10 г, соль — по вкусу, черный молотый перец — по вкусу. Для панировки: мука — 50 г, яйца — 2 шт., панировочные сухари — 100 г, растительное масло — 500 мл.

Картофель отварите до готовности и хорошо разомните в однородное пюре. Добавьте желток, натертый сыр, муку, мелко нарезанную зелень, соль и черный перец. Тщательно перемешайте до получения плотной массы.

Сформируйте небольшие шарики одинакового размера. Каждый шарик обваляйте сначала в муке, затем окуните во взбитое яйцо и покройте панировочными сухарями. В глубокой сковороде или сотейнике хорошо разогрейте растительное масло и обжаривайте шарики партиями до золотистой румяной корочки.

Готовые шарики переложите на бумажное полотенце, чтобы убрать лишнее масло, и сразу подавайте к столу.

Полезный совет

Попробуйте добавить зубчик чеснока и копченую паприку, получится еще ароматнее и вкуснее.