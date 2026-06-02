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02 июня 2026 в 22:00

Хватит собирать жуков в банку: копеечные средства для защиты картошки в июне

Фото: D-NEWS.ru
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В июне, когда картошка активно набирает ботву, главная задача дачника — защитить ее от колорадского жука и проволочника без вреда для будущего урожая.

Если жуки уже атаковали, приготовьте мощный настой: 100 г сухой горчицы разведите в 10 л воды и добавьте 100 мл 9% уксуса или столовую ложку жидкого мыла для вязкости. Этим раствором обильно опрыскайте ботву вечером, и колорадский жук надолго покинет ваши грядки.

Еще один природный защитник — пижма, которую многие считают сорняком. Ее резкий запах, содержащий вещество туйон, парализует нервную систему жуков. Разложите свежие стебли пижмы между кустами и меняйте их каждые 3–4 дня.

Для комплексной защиты от проволочника (личинок жука-щелкуна) посейте в междурядьях бархатцы или календулу — их корни выделяют тиофен, который отпугивает вредителя.

Главное правило всех обработок — проводите их вечером в сухую погоду, чередуйте средства и не используйте химию во время цветения, чтобы не навредить пчелам.

Ранее были названы бесполезные и действующие методы борьбы со слизняками.

Проверено редакцией
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