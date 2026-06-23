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23 июня 2026 в 09:49

Глава Ставрополья обратился к ФСБ после предотвращения терактов

Глава Ставрополья поблагодарил ФСБ за предотвращение терактов в Пятигорске

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Выверенная, быстрая и точная работа российских спецслужб сорвала теракты в Пятигорске, заявил в мессенджере МАКС губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров. Он поблагодарил сотрудников ФСБ за предотвращение преступлений.

Благодарю сотрудников управления ФСБ по Ставрополью за предотвращение в Пятигорске теракта в отношении сотрудников силовых структур. Преступление готовилось при участии украинских кураторов. Выверенная, быстрая и точная работа наших спецслужб сорвала замыслы врага, — отметил он.

Ранее сообщалось, что в Пятигорске был предотвращен двойной теракт против сотрудников правоохранительных органов. По данным ФСБ, задержаны две женщины, доставлявшие по указанию украинской стороны мощные бомбы в Пятигорске.

Также сообщалось, что спецслужбы Украины активно пытались вовлечь российскую молодежь в совершение террористических преступлений против представителей командного состава Минобороны России, участвующих в специальной военной операции. В ФСБ подчеркнули, что для этого использовался мессенджер Telegram.

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