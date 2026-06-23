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23 июня 2026 в 07:49

В российском городе пресекли двойной теракт против правоохранителей

В Пятигорске пресекли двойной теракт против правоохранителей

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Предотвращен двойной теракт против сотрудников правоохранительных органов в Пятигорске, передает Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ России. По данным ведомства, задержаны две женщины, доставлявшие по указанию украинской стороны мощные бомбы в Пятигорске.

Пресечена попытка украинских спецслужб совершить двойной террористический акт в отношении сотрудников правоохранительных органов России», — сказано в сообщении.

По данным ведомства, сначала около одного из зданий силовых ведомств задержали девушку 2006 года рождения, в ее рюкзаке обнаружили самодельное взрывное устройство мощностью около двух кг в тротиловом эквиваленте. После этого начался поиск возможных соучастников задержанной.

Ранее представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко заявила, что возбуждено уголовное дело о теракте по факту массированной ракетной атаки на Воронеж. В результате ударов имеются погибшие и раненые, информация о количестве пострадавших уточняется.

Также Петренко заявила, что возбуждено дело о теракте в связи с атакой вооруженных формирований Украины на Керченский полуостров. По ее словам, информация о количестве пострадавших уточняется.

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