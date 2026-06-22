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22 июня 2026 в 20:47

СК России завел уголовное дело о теракте после атаки ВСУ на Воронеж

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело о теракте по факту массированной ракетной атаки на Воронеж, сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко в МАКС. В результате ударов есть погибшие и раненые. Информация о количестве пострадавших уточняется.

Главным следственным управлением СК РФ возбуждено уголовное дело о террористическом акте в связи с массированной атакой украинских вооруженных формирований по объектам гражданской и промышленной инфраструктуры Воронежа, — написала Петренко.

Ранее сообщалось, что в результате атаки Вооруженных сил Украины возник пожар на промышленном предприятии в левобережной части Воронежа. Открытое горение было ликвидировано, в настоящее время пожар потушен, однако работы по разбору завалов продолжаются.

Губернатор региона Александр Гусев также предупредил, что в пределах отдельных улиц Железнодорожного района Воронежа ввели режим ЧС после атаки ВСУ. По его словам, повреждены верхние этажи производственного здания и фасады ближайших многоквартирных домов.

До этого губернатор Запорожской области Евгений Балицкий сообщал, что два человека пострадали при атаке украинских беспилотников на село Великая Знаменка Каменско-Днепровского муниципального округа. Среди пострадавших — женщина и девочка 2021 года рождения, их госпитализировали.

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