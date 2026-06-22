Губернатор раскрыл подробности атаки ВСУ на Воронеж Гусев сообщил об атаке ВСУ на промпредприятие в Воронеже

В результате атаки Вооруженных сил Украины возник пожар на промышленном предприятии в левобережной части Воронежа, сообщил губернатор региона Александр Гусев в Telegram. Открытое горение было ликвидировано, в настоящее время пожар потушен, однако работы по разбору завалов продолжаются, добавил глава области.

Наибольшие повреждения в результате атаки ВСУ получило промышленное предприятие в левобережной части Воронежа, на котором возник пожар. Открытое горение было ликвидировано в 16:30. На данный момент пожар потушен, но работы по разбору продолжаются, — написал Гусев.

Представители Роспотребнадзора провели замеры показателей воздуха — превышений концентраций опасных веществ не обнаружено, отметил он. При падении обломков повреждены фасады и остекление 10 многоквартирных домов, а в частном секторе пострадали шесть домов — преимущественно кровли.

Ранее губернатор Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что два человека пострадали при атаке ВСУ на село Великая Знаменка Каменско-Днепровского муниципального округа. По его словам, среди пострадавших — женщина и девочка 2021 года рождения, их госпитализировали.