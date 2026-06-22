Чемпионат мира по футболу – 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
22 июня 2026 в 17:54

Маленькая девочка пострадала при детонации БПЛА возле дома

Девочка пострадала при атаке ВСУ на запорожское село Великая Знаменка

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Двое пострадали при атаке ВСУ на село Великая Знаменка Каменско-Днепровского муниципального округа, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Запорожской области Евгений Балицкий. По его словам, среди пострадавших женщина и девочка, их госпитализировали.

При атаке БПЛА противника на село Великая Знаменка Каменско-Днепровского муниципального округа пострадал малолетний ребенок. Дрон противника сдетонировал возле жилого дома — в результате девочка 2021 года рождения и женщина 1979 года рождения получили ранения разной степени тяжести. Обе пострадавшие доставлены в лечебное учреждение, — написал он.

Утром 22 июня пресс-служба российского Минобороны проинформировала, что силы ПВО за ночь ликвидировали и перехватили 301 украинский беспилотник над регионами России. По данным ведомства, БПЛА сбили над территориями Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Калужской, Курской, Ростовской, Тамбовской, Тверской, Тульской, Смоленской областей. Также ВСУ пытались атаковать Московский регион, Краснодарский край, Республику Крым и акватории Азовского и Черного морей. При этом утром 21 июня сбили 239 украинских беспилотников над регионами России.

Регионы
Запорожская область
атаки ВСУ
БПЛА
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Не стало звезды сериала «Доктор Кто»
Офтальмолог назвал минимальный возраст для ношения контактных линз у детей
Семейная пара из Чувашии похитила сотни миллионов рублей у 1472 человек
Текстиль и биоритмы: как ткани помогают настроиться на отдых
Жесткое ДТП произошло на трассе М-9 в Подмосковье
В России может появиться праздник, посвященный вернувшимся релокантам
«Захотелось выдохнуть»: синхронист Мальцев о паузе в спортивной карьере
Маленькая девочка пострадала при детонации БПЛА возле дома
Мединский назвал все еще нераскрытую загадку Великой Отечественной войны
Крым спасут от атак ВСУ: названы 5 способов сорвать блокаду полуострова
Армия России уничтожила пункт дислокации бригады Нацгвардии Украины
В Конго зафиксировали вспышку неизвестной болезни с 14 смертями
«Путь к разрушению»: экс-спикер Зеленского жестко прошлась по его политике
Мадьяр нашел способ избавиться от президента Венгрии
В чешском городе объявили эвакуацию из-за бомбы времен Второй мировой войны
Стала известна судьба рейса DP-856 Гюмри — Москва, подавшего сигнал тревоги
Жителю ЛНР дали внушительный срок за шпионаж
Британские СМИ обвинили в замалчивании политических ошибок Стармера
Ограбленный туристами Лох обзавелся новыми дорожными указателями
Названа причина экстренной госпитализации актрисы Волковой
Дальше
Самое популярное
Котлеты больше не жарю. Тушу «ежики» в сливочной подливе — ужин для всей семьи: и основное, и гарнир в одном
Общество

Котлеты больше не жарю. Тушу «ежики» в сливочной подливе — ужин для всей семьи: и основное, и гарнир в одном

Крупные и сладкие: секрет правильной подкормки моркови и свеклы в июне
Семья и жизнь

Крупные и сладкие: секрет правильной подкормки моркови и свеклы в июне

Зверский удар ВСУ по Керчи 21 июня: сколько жертв, что с Крымским мостом
Регионы

Зверский удар ВСУ по Керчи 21 июня: сколько жертв, что с Крымским мостом

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.