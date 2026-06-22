Маленькая девочка пострадала при детонации БПЛА возле дома Девочка пострадала при атаке ВСУ на запорожское село Великая Знаменка

Двое пострадали при атаке ВСУ на село Великая Знаменка Каменско-Днепровского муниципального округа, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Запорожской области Евгений Балицкий. По его словам, среди пострадавших женщина и девочка, их госпитализировали.

При атаке БПЛА противника на село Великая Знаменка Каменско-Днепровского муниципального округа пострадал малолетний ребенок. Дрон противника сдетонировал возле жилого дома — в результате девочка 2021 года рождения и женщина 1979 года рождения получили ранения разной степени тяжести. Обе пострадавшие доставлены в лечебное учреждение, — написал он.

Утром 22 июня пресс-служба российского Минобороны проинформировала, что силы ПВО за ночь ликвидировали и перехватили 301 украинский беспилотник над регионами России. По данным ведомства, БПЛА сбили над территориями Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Калужской, Курской, Ростовской, Тамбовской, Тверской, Тульской, Смоленской областей. Также ВСУ пытались атаковать Московский регион, Краснодарский край, Республику Крым и акватории Азовского и Черного морей. При этом утром 21 июня сбили 239 украинских беспилотников над регионами России.