«Поставили под удар»: Шойгу раскрыл последствия блокировки Ормуза

Поставки энергоносителей и удобрений, которые выпадают из-за ситуации на Ближнем Востоке и попыток атаковать российские суда, не могут быть восполнены мировыми резервами, заявил секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу на встрече высоких представителей государств БРИКС, курирующих вопросы безопасности. По его словам, которые приводит ТАСС, блокировка Ормузского пролива негативно сказывается на развитии и может привести к голоду в ряде государств Африки, Азии и Латинской Америки.

Блокировка Ормузского пролива поставила под удар глобальную продовольственную и энергетическую безопасность: через него осуществляется значимый для многих государств экспорт энергоресурсов и минеральных удобрений, — указал Шойгу.

Он отметил, что ситуация усугубляется попытками ударить по российским производственным мощностям и портовым объектам, а также пиратскими нападениями на суда, в том числе газовозы. В качестве ответа Шойгу предложил разработать альтернативные логистические и торговые решения, а также укрепить координацию между государствами БРИКС.

До этого секретарь Совета безопасности заявил, что последние события на Ближнем Востоке ярко демонстрируют все более активное и циничное использование Западом сценариев цветных революций. Он подчеркнул, что в целях дестабилизации социально-политической обстановки используются все современные информационно-коммуникационные технологии.