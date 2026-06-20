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20 июня 2026 в 19:08

Вместо колбасы беру свиную шею, соль и специи — готовлю шикарное мясо: и на бутерброд, и просто так

Фото: D-NEWS.ru
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Магазинную колбасу дома давно покупают все реже. Намного вкуснее получается кусок сочной свиной шеи, приготовленный с чесноком и лавровым листом. Мясо выходит настолько нежным и ароматным, что его хочется есть даже без хлеба. А на следующий день тонкие ломтики становятся идеальной заменой любой колбасе для бутербродов.

Главный секрет этого рецепта — большое количество лаврового листа.

Для приготовления вам понадобится: свиная шея — 1 кг, соль — 2 ч. л. без горки, чеснок — 3–4 зубчика, лавровый лист — 10–15 шт., кипяток — 500 мл, растительное масло — 1 ст. л.

Чеснок нарежьте пластинками. В куске мяса сделайте глубокие надрезы и нашпигуйте его чесноком со всех сторон. Натрите солью и оставьте на 30–40 минут. Затем хорошо разогрейте сковороду с небольшим количеством масла и быстро обжарьте свиную шею со всех сторон до румяной корочки. На дно жаропрочной формы выложите лавровый лист плотным слоем, сверху разместите мясо и аккуратно влейте кипяток.

Плотно накройте форму крышкой или фольгой и отправьте в разогретую до 180 градусов духовку на 1 час 20 минут. Затем снимите крышку и запекайте еще 15–20 минут до аппетитной золотистой корочки. Готовое мясо оставьте на 15 минут отдохнуть, после чего нарежьте тонкими ломтиками.

Личный опыт

Автор NEWS.ru Ольга Шмырева любит этот рецепт за то, что мясо получается сочным даже после полного остывания. Особенно хорошо такая домашняя буженина идет на завтрак вместо колбасы.

Проверено редакцией
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Ольга Шмырева
О. Шмырева
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