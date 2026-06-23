Шойгу назвал страны с почвой для экстремизма и насилия Шойгу: ситуация на Украине и в Европе создала почву для насилия и экстремизма

События на Украине и в Европе создали почву для экстремизма и насилия, заявил секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу на встрече высоких представителей стран БРИКС по вопросам безопасности. По его словам, происходящее оскорбляет память десятков миллионов жертв нацизма и разжигает межнациональную рознь. Он подчеркнул, что общий священный долг — пресекать любые попытки реабилитации нацизма и героизации преступников, передает ТАСС.

Уроки прошлого помнят не все. То, что происходит сегодня на Украине и в целом в Европе, не только оскорбляет память десятков миллионов жертв нацизма, но и создает почву для экстремизма, насилия и межнациональной розни, — отметил Шойгу.

Ранее секретарь Совбеза прибыл в Индию для участия во встрече высоких представителей стран БРИКС, курирующих вопросы безопасности. Мероприятие проходит 23 июня в Нью-Дели.

Вместе с тем Шойгу выступил с инициативой о формировании в рамках БРИКС специализированных структур для быстрого реагирования на кризисные ситуации. По его мнению, объединение нуждается в практических инструментах коллективного противодействия угрозам.