Чемпионат мира по футболу – 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
23 июня 2026 в 09:47

Шойгу назвал страны с почвой для экстремизма и насилия

Шойгу: ситуация на Украине и в Европе создала почву для насилия и экстремизма

Сергей Шойгу Сергей Шойгу Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

События на Украине и в Европе создали почву для экстремизма и насилия, заявил секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу на встрече высоких представителей стран БРИКС по вопросам безопасности. По его словам, происходящее оскорбляет память десятков миллионов жертв нацизма и разжигает межнациональную рознь. Он подчеркнул, что общий священный долг — пресекать любые попытки реабилитации нацизма и героизации преступников, передает ТАСС.

Уроки прошлого помнят не все. То, что происходит сегодня на Украине и в целом в Европе, не только оскорбляет память десятков миллионов жертв нацизма, но и создает почву для экстремизма, насилия и межнациональной розни, — отметил Шойгу.

Ранее секретарь Совбеза прибыл в Индию для участия во встрече высоких представителей стран БРИКС, курирующих вопросы безопасности. Мероприятие проходит 23 июня в Нью-Дели.

Вместе с тем Шойгу выступил с инициативой о формировании в рамках БРИКС специализированных структур для быстрого реагирования на кризисные ситуации. По его мнению, объединение нуждается в практических инструментах коллективного противодействия угрозам.

Власть
Совбез РФ
Сергей Шойгу
Украина
Европа
экстремизм
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Уходит эпоха»: Лещенко трогательно высказался об умершем актере Ножкине
Прилепин: Пугачева сможет легко собрать стадион после возвращения в Россию
Косачев возмутился флагам Евросоюза на посольствах в Москве
ФСБ показала видео уничтожения бомб, изъятых у террористок из Пятигорска
Онколог перечислила неочевидные признаки, указывающие на рак
Число пострадавших при ударе ВСУ по автобусу в Горловке продолжает расти
Госдума рекомендовала принять законопроект о модернизации «Почты России»
Иран раскрыл планы МАГАТЭ по ядерным объектам
Украинский агент поплатился за шпионаж в Херсонской области
Synergy Woman Forum 2026 объединит более 500 участниц в Москве
Ушаков раскрыл, чем чреваты попытки пересмотреть общую историю
Удары по Украине сегодня, 23 июня: какие цели ВСУ поражены, последствия
Польшу гарантом выживания Украины после «космической наглости» Зеленского
Жителям Иркутска ответили на жалобу о массовом сносе детских площадок
Корабли ВМС Китая прибыли во Владивосток
Диджей Берат Мерт Демир отправится в тур по России
Российские пользователи массово пожаловались на сбой в работе Twitch
Эколог ответил, чем подкармливать клубнику в июне
Кабмин Литвы уходит в отставку
Змей стали чаще замечать на пляжах Черного и Каспийского морей
Дальше
Самое популярное
Котлеты больше не жарю. Тушу «ежики» в сливочной подливе — ужин для всей семьи: и основное, и гарнир в одном
Общество

Котлеты больше не жарю. Тушу «ежики» в сливочной подливе — ужин для всей семьи: и основное, и гарнир в одном

Крупные и сладкие: секрет правильной подкормки моркови и свеклы в июне
Семья и жизнь

Крупные и сладкие: секрет правильной подкормки моркови и свеклы в июне

Зверский удар ВСУ по Керчи 21 июня: сколько жертв, что с Крымским мостом
Регионы

Зверский удар ВСУ по Керчи 21 июня: сколько жертв, что с Крымским мостом

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.