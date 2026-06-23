Шойгу предложил решение для стран БРИКС в случае масштабных ЧС Шойгу предложил создать в БРИКС механизмы реагирования на ЧС

Секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу выступил с инициативой о формировании в рамках БРИКС специализированных структур для быстрого реагирования на кризисные ситуации и совместных резервов ресурсов, пишет РИА Новости. С таким заявлением он обратился к министру иностранных дел Китая Ван И в ходе рабочей встречи.

По мнению российского политика, объединение нуждается в практических инструментах коллективного противодействия угрозам. Шойгу подчеркнул, что нарастающая напряженность в мире требует от стран — участниц объединения усилий не только в политической, но и в оперативно-технической плоскости.

С учетом обострения международной обстановки полагаем важным создать на площадке БРИКС востребованные в современных условиях рабочие механизмы, направленные на коллективное оперативное реагирование на разные события, а также на формирование совместных ресурсных резервов для преодоления последствий чрезвычайных ситуаций, — уточнил Шойгу.

Ранее сообщалось, что секретарь Совбеза прибыл в Индию для участия во встрече высоких представителей стран БРИКС, курирующих вопросы безопасности. Мероприятие проходит 23 июня в Нью-Дели.