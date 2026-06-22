Шойгу прибыл на встречу стран БРИКС Шойгу прибыл в Индию на встречу представителей по безопасности стран БРИКС

Секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу прибыл в Индию для участия во встрече высоких представителей стран БРИКС, курирующих вопросы безопасности. Мероприятие пройдет 23 июня в Нью-Дели.

Как ожидается, участники мероприятия обсудят пути усиления координации государств БРИКС в условиях формирования полицентричной архитектуры международных отношений, а также отдельные вопросы международной и региональной безопасности, — сообщили в пресс-службе аппарата СБ.

У Шойгу также запланированы двусторонние встречи с главами делегаций ведущих стран БРИКС. Он примет участие в ключевых консультациях.

Ранее стало известно, что Россия приветствует растущий интерес Лаоса к интеграционным объединениям с участием Москвы. В материалах Кремля сообщается, что получение страной статуса партнера по диалогу Шанхайской организации сотрудничества открывает новые возможности для взаимодействия двух стран. ШОС благодаря своему весу и авторитету служит «подкреплением» деятельности ООН. Это ценят многие страны, в том числе Глобального Юга. ШОС и БРИКС формировались параллельно на одном и том же историческом этапе. Сегодня обе организации продолжают деятельность и доказывают свою жизнеспособность