Чемпионат мира по футболу – 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
22 июня 2026 в 22:24

Шойгу прибыл на встречу стран БРИКС

Шойгу прибыл в Индию на встречу представителей по безопасности стран БРИКС

Сергей Шойгу Сергей Шойгу Фото: kremlin.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу прибыл в Индию для участия во встрече высоких представителей стран БРИКС, курирующих вопросы безопасности. Мероприятие пройдет 23 июня в Нью-Дели.

Как ожидается, участники мероприятия обсудят пути усиления координации государств БРИКС в условиях формирования полицентричной архитектуры международных отношений, а также отдельные вопросы международной и региональной безопасности, — сообщили в пресс-службе аппарата СБ.

У Шойгу также запланированы двусторонние встречи с главами делегаций ведущих стран БРИКС. Он примет участие в ключевых консультациях.

Ранее стало известно, что Россия приветствует растущий интерес Лаоса к интеграционным объединениям с участием Москвы. В материалах Кремля сообщается, что получение страной статуса партнера по диалогу Шанхайской организации сотрудничества открывает новые возможности для взаимодействия двух стран. ШОС благодаря своему весу и авторитету служит «подкреплением» деятельности ООН. Это ценят многие страны, в том числе Глобального Юга. ШОС и БРИКС формировались параллельно на одном и том же историческом этапе. Сегодня обе организации продолжают деятельность и доказывают свою жизнеспособность

Власть
Индия
Сергей Шойгу
БРИКС
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Армении запустили процесс национализации энергосетей
Действующий победитель ЧМ по футболу вышел в плей-офф
Два человека погибли от удара током при установке кондиционера
При массированной атаке дронов ВСУ в Донбассе пострадали мирные жители
Шойгу прибыл на встречу стран БРИКС
Умер тренер, воспитавший Авербуха и Бутырскую
Пограничники Литвы сбили БПЛА контрабандистов
Египет, Иран: какие еще сборные могут сенсационно выйти в плей-офф ЧМ-2026
Эволюция уюта: как изменилось наше представление о комфортном доме
В Канаде мужчина расстрелял посетителей синагоги
На Урале тысячи людей остались без электричества из-за смерча
МРТ без направления разрешат делать только в платных клиниках
«Превзошла Третий рейх»: Захарова упрекнула Европу в тотальной русофобии
Куски скалы обрушились на дорогу в Дагестане
Дроны ВСУ ранили мужчину и разбили технику под Белгородом
ВСУ повредили автобусы одного перевозчика в Горловке
Стало известно о пострадавших в результате смерча в Свердловской области
Основатель Modern Talking обвинил Мерца в одержимости идеей войны
Женщина получила ранения после падения фрагментов БПЛА под Анапой
Раскрыты детали переговоров России и Ирана по меморандуму с США
Дальше
Самое популярное
Котлеты больше не жарю. Тушу «ежики» в сливочной подливе — ужин для всей семьи: и основное, и гарнир в одном
Общество

Котлеты больше не жарю. Тушу «ежики» в сливочной подливе — ужин для всей семьи: и основное, и гарнир в одном

Крупные и сладкие: секрет правильной подкормки моркови и свеклы в июне
Семья и жизнь

Крупные и сладкие: секрет правильной подкормки моркови и свеклы в июне

Зверский удар ВСУ по Керчи 21 июня: сколько жертв, что с Крымским мостом
Регионы

Зверский удар ВСУ по Керчи 21 июня: сколько жертв, что с Крымским мостом

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.