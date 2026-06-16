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16 июня 2026 в 18:35

Россия приветствовала интерес Лаоса к развитию связей с ЕАЭС и БРИКС

Мемориал Патусай в Вьентьяне Мемориал Патусай в Вьентьяне Фото: Kaikeo Saiyasane/XinHua/Global Look Press
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Россия приветствует растущий интерес Лаоса к интеграционным объединениям с участием Москвы, сообщают в материалах Кремля. Получение страной статуса партнера по диалогу Шанхайской организации сотрудничества открывает новые возможности для взаимодействия двух стран.

Приветствуем интерес Вьеньтяна к развитию связей и с другими интеграционными форматами с российским участием, в частности ЕАЭС и БРИКС, — сказано в материалах.

Ранее первый зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков заявил, что Шанхайская организация сотрудничества благодаря своему весу и авторитету служит подкреплением деятельности ООН. По его словам, это ценят многие страны, в том числе Глобального Юга.

Также представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что саммит Россия — АСЕАН укажет мировому сообществу путь в будущее, связанный с многополярностью и полицентричностью. По словам дипломата, страны Ассоциации первыми показали уникальный формат сотрудничества, основанный на взаимном учете интересов и сочетании пользы для каждого государства и всего региона.

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