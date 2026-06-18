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18 июня 2026 в 16:55

Путин пообещал лучшие условия содержания для слонов из Лаоса

Путин: для слонов из Лаоса обеспечат самые лучшие условия в Казани

Владимир Путин Владимир Путин Фото: Анатолий Стребелев/Росконгресс
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Два слона, которых лаосская сторона решила передать в дар Казани, будут содержаться в самых лучших условиях, заявил президент России Владимир Путин на встрече с премьер-министром Лаоса Сонсаем Сипхандоном на полях саммита РФ — АСЕАН. Глава государства выразил признательность за этот подарок и отметил, что животные станут украшением Казанского зоопарка, передает корреспондент NEWS.ru.

Уверен, вы можете не сомневаться, они будут в самых лучших условиях содержаться, принесут много радости всем любителям животных, всем посетителям, будущим посетителям Казанского зоопарка, — отметил президент.

Ранее президент Национальной торгово-промышленной палаты страны Удет Суванавонг на полях саммита Россия — АСЕАН заявил, что Лаос выразил заинтересованность в подключении к проекту магистрального газопровода «Сила Сибири — 2», что позволит республике снизить логистические издержки. Он подчеркнул, что участие в проекте открывает перед Лаосом дополнительные экономические перспективы.

До этого сообщалось, что РФ приветствует растущий интерес Лаоса к интеграционным объединениям с участием Москвы. Получение страной статуса партнера по диалогу Шанхайской организации сотрудничества открывает новые возможности для взаимодействия.

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