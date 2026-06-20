Самая старая слониха Европы умерла в Польше

В возрасте 56 лет в польском зоопарке ушла из жизни старейшая слониха Европы по имени Катка, рассказал РИА Новости представитель учреждения. Последние два десятилетия она обитала в Гданьске.

С грустью мы можем подтвердить, что на вечный покой ушла Катка — наш единственный слон. Она была очень значимым и очень любимым членом нашей большой зоопарковской семьи, — отметил сотрудник зоопарка.

В Гданьск слониха прибыла из Франции, а до этого ее привезли из Чехии. Сотрудник зоопарка уточнил, что Катка узнавала команды на трех языках — польском, французском и чешском.

В 2019 году у слонихи возникли серьезные проблемы со здоровьем: тогда она не могла подняться на ноги. Животному помогли пожарные, которые подняли ее с помощью спецтехники. Собеседник агентства отметил, что руководство зоопарка пока не намерено заводить новых слонов, так как в настоящее время нет условий, отвечающих современным европейским стандартам для содержания вымирающих видов.

Ранее сотрудники Калининградского зоопарка сообщили о гибели жирафа по имени Мэру. Животное прожило 18 лет. В ходе патологоанатомического исследования были выявлены тромбы в сердечной мышце, опухолевое образование в семенниках, а также патологические изменения, свидетельствующие о болезни печени.