«Ушел очень стремительно»: в Калининграде умер жираф-долгожитель В Калининградском зоопарке умер 18-летний жираф по кличке Мэру

В Калининградском зоопарке умер жираф по кличке Мэру, сообщила пресс-служба учреждения. Животному было 18 лет. При вскрытии у жирафа обнаружили тромбы в сердце, новообразование в тестикулах и признаки заболевания печени.

Смерть Мэру была быстрой и неожиданной: до вечера понедельника (3 ноября. — NEWS.ru) жираф был активен, хорошо ел, хорошо гулял. Первые признаки недомогания появились во вторник утром, — сообщили представители зоопарка.

В пресс-службе уточнили, что точный диагноз пока неизвестен. Образцы органов и тканей отправлены в лабораторию для гистологического исследования.

С момента первых тревожных симптомов мы были на связи с ведущими ветеринарными врачами. <...> К сожалению, ветеринарное вмешательство не дало результатов, Мэру ушел очень стремительно, — говорится в сообщении.

Ранее в Московском зоопарке скончалась самка тапира по кличке Сью, которая являлась настоящим долгожителем. Ее возраст составлял 37 лет, что значительно превышает среднюю продолжительность жизни этого вида. Сью считалась любимицей посетителей.