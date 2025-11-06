Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
06 ноября 2025 в 20:39

«Ушел очень стремительно»: в Калининграде умер жираф-долгожитель

В Калининградском зоопарке умер 18-летний жираф по кличке Мэру

Фото: Игорь Зарембо/РИА Новости

В Калининградском зоопарке умер жираф по кличке Мэру, сообщила пресс-служба учреждения. Животному было 18 лет. При вскрытии у жирафа обнаружили тромбы в сердце, новообразование в тестикулах и признаки заболевания печени.

Смерть Мэру была быстрой и неожиданной: до вечера понедельника (3 ноября. — NEWS.ru) жираф был активен, хорошо ел, хорошо гулял. Первые признаки недомогания появились во вторник утром, — сообщили представители зоопарка.

В пресс-службе уточнили, что точный диагноз пока неизвестен. Образцы органов и тканей отправлены в лабораторию для гистологического исследования.

С момента первых тревожных симптомов мы были на связи с ведущими ветеринарными врачами. <...> К сожалению, ветеринарное вмешательство не дало результатов, Мэру ушел очень стремительно, — говорится в сообщении.

Ранее в Московском зоопарке скончалась самка тапира по кличке Сью, которая являлась настоящим долгожителем. Ее возраст составлял 37 лет, что значительно превышает среднюю продолжительность жизни этого вида. Сью считалась любимицей посетителей.

зоопарки
животные
звери
Калининград
