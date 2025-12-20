Назван топ-10 самых популярных собак у россиян в 2025 году Немецкий шпиц возглавил топ-10 самых востребованных пород собак в России

Немецкий шпиц возглавил топ-10 самых востребованных пород собак среди россиян в 2025 году, сообщили ТАСС в Российской кинологической федерации (РКФ). В тройке лидеров также закрепились чихуахуа и вельш-корги пемброк.

В топ-10 вошли вельш-корги пемброк, пудель, немецкая овчарка, кавалер-кинг-чарльз-спаниель, йоркширский терьер, лабрадор-ретривер, среднеазиатская овчарка и джек-рассел-терьер. Первые три строчки рейтинга последние годы остаются неизменными. Связано это с тенденцией урбанизации и спросом на неприхотливых собак-компаньонов для городских условий.

Ранее кинолог Владимир Голубев рассказал, что собаку можно приучить к зимней обуви с помощью похвалы и лакомств. При этом лучше всего постепенно ознакомить питомца с ботинками еще в раннем возрасте.

Ветеринар Владимир Уражевский посоветовал обрабатывать лапы собак мазями с воском перед прогулками в зимний период. Это позволит уберечь их от воздействия дорожных реагентов. По возвращении домой следует сразу же тщательно промыть лапы. Врач предупредил, что химические вещества на дорогах могут вызвать у питомца раздражение, ожоги и даже дерматологические болезни.