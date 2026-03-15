В Новосибирске родился символ Арктики Белые медведи Новосибирского зоопарка Кай и Герда в седьмой раз стали родителями

У белых медведей Кая и Герды из Новосибирского зоопарка — новый детеныш, сообщила пресс-служба учреждения. Он появился на свет еще в декабре прошлого года, и медведица два месяца не отходила от новорожденного. Она первые вышла из укрытия за кормом только 26 февраля.

Пол медвежонка пока не известен. Его определят позже во время первого ветеринарного осмотра. Сейчас специалисты наблюдают за медвежьей семьей при помощи камер.

Кай и Герда впервые стали родителями в 2013 году. Детеныш, который появился на свет в 2025 году, стал уже седьмым для этой пары.

Ранее канадские ученые зафиксировали редкий случай, когда полярная медведица приняла на воспитание чужого медвежонка. За 45 лет наблюдений специалисты зарегистрировали только 13 подобных эпизодов. Медведица не оставила чужого детеныша благодаря сильному материнскому инстинкту.

До этого в Московском зоопарке впервые удалось взять кровь у белой медведицы Айки без применения наркоза. Такая процедура стала возможной после многомесячной подготовки животного.