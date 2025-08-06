Медведь из Московского зоопарка впервые добровольно сдал кровь В Московском зоопарке у белого медведя впервые взяли кровь без анестезии

В Московском зоопарке специалистам впервые удалось провести забор крови у белой медведицы Айки без использования наркоза, сообщила пресс-служба учреждения. Эта процедура стала возможной благодаря многомесячной подготовительной работе.

Это большое достижение нашей команды, результат длительной, тонкой и ежедневной работы. Взятие крови без анестезии не только снижает стресс для животного, но и дает нам больше возможностей для регулярного контроля состояния наших подопечных, — сказала директор зоопарка Светлана Акулова.

Ранее в Московском зоопарке белые медведи Айка и Терпей продемонстрировали разные способы борьбы с летней жарой. Как передает корреспондент NEWS.ru, один из хищников предпочел зарыться головой в снег, тогда как второй выбрал освежающий нырок в бассейн с холодной водой. Медведица Айка, появившаяся на свет в 2020 году в Ростовском зоопарке, была переведена в столичное учреждение весной 2023 года. С самого детства, когда мать Комета впервые вывела ее в уличный вольер, Айка проявляла активный и любознательный характер.

До этого Айка с удовольствием резвилась в воде. На кадрах видно, как медведица грациозно плавает, полностью погружаясь под воду и явно получая удовольствие от водных процедур.