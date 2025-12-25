Новый год — 2026
Арзамасова, победа в шоу, мнение об СВО: как живет актер Алексей Лукин

Алексей Лукин Алексей Лукин Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости
Актер Алексей Лукин продолжает творческую деятельность. Что известно о его личной жизни и новых проектах?

Чем известен Лукин

Алексей Лукин родился 22 апреля 1999 года в Москве. Параллельно с обучением в школе он посещал уроки сценической речи, актерского мастерства и хореографии в модельном агентстве.

В подростковом возрасте родители отдали Лукина в студию театра «Современник», где он изучал сценическое искусство.

Еще в детстве Лукин снимался в различных рекламных роликах. Будучи школьником, он исполнил эпизодическую роль в сериале «Второе дыхание». Также Лукин принимал участие в проектах «Верное средство», «Особый случай», «Прокурорская проверка», «Дело врачей» и других.

Известность ему принесла роль Ивана в комедийном сериале «Ивановы-Ивановы», в котором он поработал вместе с Михаилом Трухиным, Сергеем Буруновым, Анной Уколовой и Елизаветой Арзамасовой.

Также Лукин снимался в лентах «Училка», «Нарушение правил», «Лед», «Домашний арест», «Контакт», «Алиса не может ждать», «Петр I», «Казачок», «Макрон» и других.

Всего в его фильмографии на данный момент 40 работ.

Алексей Лукин Алексей Лукин Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Что известно о личной жизни Лукина

В 2023 году Алексей Лукин принимал участие в реалити-шоу «Последний герой. Остаться семьей». Тогда портал Super сообщал, что между Лукиным и коллегой Златой Ковальчук завязались отношения, однако после окончания проекта роман не подтвердился.

Артист стал победителем в шоу вместе с отцом Владиславом, но они решили разделить приз в сумме 5 млн рублей с певцом Ираклием Пирцхалавой и его отцом Николозом Кснелашвили.

Летом 2025 года Лукин опубликовал совместное фото с коллегой Василиной Юсковец.

«Моя любовь», — написала актриса.

Чем сейчас занимается Лукин

Алексей Лукин продолжает творческую деятельность.

В 2025 году он снялся в сериале «Этерна». В скором времени также можно будет увидеть картины «Потомокъ», «Между нами, девочками», «Любовь» и «Хрущевский синдром: пора взрослеть» с его участием.

Тему спецоперации актер не комментировал.

