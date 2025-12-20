Новый год-2026
Джиган, песня для Орбакайте, дорогое лекарство: как живет Юлия Самойлова

Юлия Самойлова Юлия Самойлова Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Певица Юлия Самойлова сейчас не дает сольные концерты. Чем она занимается, общается ли с Аллой Пугачевой?

Чем известна Самойлова

Юлия Самойлова родилась 7 апреля 1989 года в Ухте.

С ранних лет она прикована к инвалидной коляске. До года Самойлова была здоровым ребенком, но после неудачной прививки от полиомиелита наступили тяжелые последствия — в 13 лет ей поставили диагноз «спинальная амиотрофия Верднига — Гоффмана».

В 2014 году Самойлова спела композицию «Вместе» на церемонии открытия зимних Паралимпийских игр 2014 года в Сочи. В 2013 году она приняла участие в передаче «Фактор А» народной артистки СССР Аллы Пугачевой. В проекте она заняла второе место и получила премию «Золотая звезда Аллы».

Самойлова — двоюродная сестра по отцу блогера и супруги рэпера Дениса Устименко-Вейнштеина (Джигана) Оксаны Самойловой. В детстве родственницы жили в Ухте в одном доме, однако сейчас они не афишируют свое родство. В 2021 году певица заявила, что находится в бедственном положении, так как ее пенсия по инвалидности составляет всего 14 тысяч рублей, а другого стабильного дохода у нее нет, поскольку выступления происходят не чаще одного раза в месяц. При этом она принимала лекарство, 12-дневный курс которого стоил 750 тысяч рублей.

В программе «Звезды сошлись» Самойлову спросили, помогает ли ей сестра-блогер, у которой высокий доход.

«Сама она не предлагает. У нас такое воспитание в семье: пока ты сам не попросишь помощи, то не предложат. Мне хочется быть востребованным артистом», — пояснила певица.

Что известно о личной жизни Самойловой

В 2015 году Юлия Самойлова узаконила отношения со своим концертным директором Алексеем Тараном.

Детей у супругов нет.

Юлия Самойлова с мужем Юлия Самойлова с мужем Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Как Самойлова участвовала в Евровидении

В 2017 году Юлия Самойлова выиграла во внутреннем конкурсе Первого канала и получила возможность поехать на Евровидение, которое проводилось в Киеве, но власти Украины запретили ей въезд на территорию страны.

Меры в отношении Самойловой были связаны с ее поездками в Крым после возвращения полуострова в состав России. Европейский вещательный союз предложил РФ отправить другого конкурсанта на Евровидение, однако Первый канал отказался.

Исполнительница поехала на Евровидение в 2018 году в Лиссабон. Во втором полуфинале музыкального соревнования Самойлова из-за волнения забыла некоторые слова песни, и Россия впервые за 14 лет не прошла в финал конкурса.

Певица утверждала, что провалилась на Евровидении, потому что ей было нужно больше времени на подготовку. По словам артистки, ради участия в музыкальном соревновании она отказалась от годовой реабилитации, которая требовалась ей для восстановления после перенесенной операции.

Как Самойлова связана с Пугачевой

В 2021 году Юлия Самойлова говорила, что общается с Аллой Пугачевой. По ее словам, Примадонна за 100 тысяч рублей купила у нее песню для своей дочки, заслуженной артистки РФ Кристины Орбакайте.

Также Самойлова отмечала, что Пугачева помогала ей не только деньгами, но и советами.

«Я всегда могу позвонить и попросить совета. И мне не откажут. В 2019 году я звонила ей в последний раз. Интересовалась у Аллы Борисовны, работать мне с одним человеком или нет. Она сказала, что ни в коем случае», — вспоминала исполнительница.

Юлия Самойлова Юлия Самойлова Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Чем сейчас занимается Самойлова

Юлия Самойлова с 2021 года числится попечителем фонда «Клуб добра», который помогает детям с тяжелыми заболеваниями.

Артистка признавалась, что хочет вернуться на большую сцену. В 2022 году она выпустила композицию Yeah. В 2023 году Самойлова была хедлайнером фестиваля «Янтарная нота объединяет города» в Калининграде.

Ее сольные концерты в ближайшее время не запланированы.

