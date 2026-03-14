Раскрыты детали новой лицензии США на продажу нефти России Минфин США: лицензия на продажу российской нефти не разрешает сделки с Ираном

Решение США временно вывести из-под санкций продажу российской нефти и нефтепродуктов, загруженных на суда к 12 марта, не относится к каким-либо сделкам, касающимся Ирана, заявили в пресс-службе американского Минфина. Там уточнили, что документ будет действовать до 12 апреля включительно.

Лицензия не разрешает какие-либо транзакции и действия, <...> связанные с Ираном, правительством Ирана, товарами и услугам со стороны Ирана, — говорится в сообщении.

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что поступление российской нефти на мировой рынок поможет стабилизировать его. По мнению пресс-секретаря президента РФ, российское черное золото в нынешней ситуации ближневосточного кризиса просто необходимо другим странам.

До этого стало известно, что Минфин США разрешил ряд сделок с участием госкомпании Венесуэлы PdVSA для поставок нефти на американский рынок. Речь идет о сделках с участием правительства Боливарианской Республики, компании Petroleos de Venezuela и любых структур, в которых PdVSA прямо или косвенно владеет долей 50% и более.