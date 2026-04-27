Жена Трампа решила разводить пчел на территории Белого дома

Мелания Трамп Фото: Shutterstock/FOTODOM
Первая леди США Мелания Трамп развела пчел в Белом доме, сообщается на официальном сайте администрации президента. Супруга американского лидера приняла участие в установке нового улья на территории Южной лужайки.

Вместе с новым ульем, который выполнен в форме Белого дома, общее число пчелиных семей в резиденции президента США увеличилось до четырех. Администрация также объявила о расширении программы по производству меда и пчеловодству.

Первая леди лично участвует в развитии этого направления, способствуя экологическим инициативам. Насекомые благополучно обосновались в новой «резиденции», а программа пчеловодства Белого дома продолжает набирать обороты.

Ранее первая леди США прибыла на саммит глобальной коалиции «Содействуем будущему вместе» в сопровождении человекоподобного робота. Оказавшись в зале, искусственный интеллект обратился к присутствующим со словами благодарности. Это стало мерой поддержки со стороны Мелании, которая выступает за развитие ИИ-технологий в США. Так, например, в прошлом году она запустила национальный конкурс по искусственному интеллекту, призванный мотивировать студентов и преподавателей использовать новые технологии.

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Здание с военными ВСУ превратилось в груду камней
Отказ от России, слухи о болезни, слова об СВО: как сейчас живет Ротару
Жена Трампа решила разводить пчел на территории Белого дома
Россиянам рассказали, к каким инвестициям стоит присмотреться
«Я не насильник»: Трамп отверг утверждения в свой адрес со стороны стрелка
Борьба с алкоголизмом, романы, ссоры с Полищук: где сейчас Алексей Макаров
Юрист раскрыл, как будет оплачиваться работа в майские праздники
В Минздраве РФ озвучили, что поможет увеличить продолжительность жизни
Стало известно, сколько бюджетных средств потратила Меркель на стилистов
Развод, похудение, недовольство Украины: как живет певица Анна Нетребко
Мошенники «подсели» на схему обратного перевода денег
Более 40 человек погибли в Чаде при споре двух семей из-за колодца
Обман мошенников, личная жизнь, новые роли: где сейчас актриса Ольга Кузьмина
Крупнейшая сеть магазинов косметики закроет 150 точек по всей России
В Конгрессе США обсудили загадочное НЛО размером с футбольное поле
Германия может запретить демонстрацию советской символики
Правительство Мали подтвердило потерю высокопоставленного политика
ВСУ пытаются найти замену «исчезающей» армии бойцов
Абьюз, развод с молодым мужем, Голубкина: как живет актриса Мария Миронова
«Праздничная» рабочая неделя стартовала в России
Дальше
Самое популярное
«СВО закончится в Лондоне»: озвучено последнее пророчество Жириновского
Общество

«СВО закончится в Лондоне»: озвучено последнее пророчество Жириновского

Бастрыкин потребовал доклад о происшествии с ребенком в отеле Москвы
Москва

Бастрыкин потребовал доклад о происшествии с ребенком в отеле Москвы

Финал программы «Маска»: кто победил 26 апреля, кого в итоге раскрыли
Общество

Финал программы «Маска»: кто победил 26 апреля, кого в итоге раскрыли

