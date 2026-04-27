Жена Трампа решила разводить пчел на территории Белого дома Жена Трампа развела пчелиный улей в виде здания администрации прям у Белого дома

Первая леди США Мелания Трамп развела пчел в Белом доме, сообщается на официальном сайте администрации президента. Супруга американского лидера приняла участие в установке нового улья на территории Южной лужайки.

Вместе с новым ульем, который выполнен в форме Белого дома, общее число пчелиных семей в резиденции президента США увеличилось до четырех. Администрация также объявила о расширении программы по производству меда и пчеловодству.

Первая леди лично участвует в развитии этого направления, способствуя экологическим инициативам. Насекомые благополучно обосновались в новой «резиденции», а программа пчеловодства Белого дома продолжает набирать обороты.

Ранее первая леди США прибыла на саммит глобальной коалиции «Содействуем будущему вместе» в сопровождении человекоподобного робота. Оказавшись в зале, искусственный интеллект обратился к присутствующим со словами благодарности. Это стало мерой поддержки со стороны Мелании, которая выступает за развитие ИИ-технологий в США. Так, например, в прошлом году она запустила национальный конкурс по искусственному интеллекту, призванный мотивировать студентов и преподавателей использовать новые технологии.