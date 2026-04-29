Президент России Владимир Путин передал Меланье Трамп поздравления с прошедшим днем рождения и отметил ее вклад в воссоединение российских и украинских детей с семьями, сообщил помощник президента России Юрий Ушаков.

Сегодняшний телефонный разговор глав государств стал двенадцатым с момента возвращения американского лидера в Белый дом в начале 2025 года. Предыдущий контакт между ними состоялся 9 марта.

