Путин выразил Трампу поддержку после покушения в отеле Ушаков: Путин осудил покушение на Трампа и поддержал его в телефонном разговоре

Президент РФ Владимир Путин в телефонном разговоре с американским коллегой Дональдом Трампом выразил ему слова поддержки в связи с недавним покушением, сообщил помощник главы государства по международным делам Юрий Ушаков. По его словам, российский лидер подчеркнул неприемлемость любых форм политически мотивированного насилия, передает пресс-служба Кремля.