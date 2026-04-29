Путин выразил Трампу поддержку после покушения в отеле

Президент РФ Владимир Путин в телефонном разговоре с американским коллегой Дональдом Трампом выразил ему слова поддержки в связи с недавним покушением, сообщил помощник главы государства по международным делам Юрий Ушаков. По его словам, российский лидер подчеркнул неприемлемость любых форм политически мотивированного насилия, передает пресс-служба Кремля.
Владимир Путин первым делом высказал слова поддержки президенту США в связи с попыткой на него 25 апреля в гостинице Washington Hilton. К счастью, ни сам Дональд Трамп, ни его супруга и никто из окружения не пострадали. Злоумышленник был оперативно нейтрализован службой охраны, — сказал Ушаков.