ЦРУ может быть причастно к покушению на жизнь президента США Дональда Трампа, совершенному во время торжественного ужина в Вашингтоне, заявил NEWS.ru председатель коллегии Центра исследований и развития евразийства, эксперт Изборского клуба Юрий Самонкин. По его словам, организатором также мог выступить и сам американский лидер, стремясь привлечь к себе внимание.

В свое время [Джон] Кеннеди (35-й президент США. — NEWS.ru) был ликвидирован психопатом стрелком-одиночкой. Если брать историю покушения на него, то сейчас очень много вскрывается информации о разработке и создании со стороны ЦРУ специальных военных проектов, таких как, например, «МК-Ультра», где из людей делали киберсолдат. Им стирали память, их инстинкты очень сильно срабатывали на отдельно взятые команды, вплоть до ликвидации первых лиц государства. Мне кажется, что эти эксперименты продолжаются и сейчас. Недавняя стрельба на ужине с Трампом с этим связана, — высказался Самонкин.

Он подчеркнул, что в случае с покушением на Трампа много странных нюансов. По словам политолога, человек, обвиненный в нападении, проживал в том же отеле, где состоялось мероприятие. Следовательно, отметил Самонкин, в ЦРУ не могли не быть осведомлены о готовящемся преступлении.

Во-первых, либо сам Трамп инициировал покушение в целях самопиара, чтобы показать, что внутри США есть зло, с которым необходимо бороться, и необходимо дальше продолжать реформы в сторону очищения истеблишмента. Либо на самом деле технология «МК-Ультра» со времен холодной войны работает до сих пор. И каждый неугодный политик или человек, который выходит из глобалистской формации, не поддерживает ту же самую Британию и Европу в подготовке к третьей мировой войне сразу против России и Китая или не занимается вопросами дальнейшей накачки оружием Украины, сразу становится мишенью, — добавил Самонкин.

Он напомнил, что ЦРУ и ФБР — две крайне влиятельные организации, обладающие множеством тайн. По словам политолога, не стоит упускать из виду, что США представляют собой высоко милитаризованную страну. В связи с этим, заключил эксперт, допущенное покушение на главу государства едва ли можно назвать простой ошибкой спецслужб.

Ранее сообщалось, что подозреваемый в стрельбе на торжественном ужине в отеле Washington Hilton, где присутствовал Трамп, забронировал номер за день до происшествия. По информации зарубежных СМИ, это дало ему возможность лучше изучить здание.