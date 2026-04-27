27 апреля 2026 в 13:50

Названа новая невероятная версия покушения на Трампа в Вашингтоне

Политолог Самонкин: за очередным покушением на Трампа может стоять ЦРУ

Дональд Трамп
ЦРУ может быть причастно к покушению на жизнь президента США Дональда Трампа, совершенному во время торжественного ужина в Вашингтоне, заявил NEWS.ru председатель коллегии Центра исследований и развития евразийства, эксперт Изборского клуба Юрий Самонкин. По его словам, организатором также мог выступить и сам американский лидер, стремясь привлечь к себе внимание.

В свое время [Джон] Кеннеди (35-й президент США. — NEWS.ru) был ликвидирован психопатом стрелком-одиночкой. Если брать историю покушения на него, то сейчас очень много вскрывается информации о разработке и создании со стороны ЦРУ специальных военных проектов, таких как, например, «МК-Ультра», где из людей делали киберсолдат. Им стирали память, их инстинкты очень сильно срабатывали на отдельно взятые команды, вплоть до ликвидации первых лиц государства. Мне кажется, что эти эксперименты продолжаются и сейчас. Недавняя стрельба на ужине с Трампом с этим связана, — высказался Самонкин.

Он подчеркнул, что в случае с покушением на Трампа много странных нюансов. По словам политолога, человек, обвиненный в нападении, проживал в том же отеле, где состоялось мероприятие. Следовательно, отметил Самонкин, в ЦРУ не могли не быть осведомлены о готовящемся преступлении.

Во-первых, либо сам Трамп инициировал покушение в целях самопиара, чтобы показать, что внутри США есть зло, с которым необходимо бороться, и необходимо дальше продолжать реформы в сторону очищения истеблишмента. Либо на самом деле технология «МК-Ультра» со времен холодной войны работает до сих пор. И каждый неугодный политик или человек, который выходит из глобалистской формации, не поддерживает ту же самую Британию и Европу в подготовке к третьей мировой войне сразу против России и Китая или не занимается вопросами дальнейшей накачки оружием Украины, сразу становится мишенью, — добавил Самонкин.

Он напомнил, что ЦРУ и ФБР — две крайне влиятельные организации, обладающие множеством тайн. По словам политолога, не стоит упускать из виду, что США представляют собой высоко милитаризованную страну. В связи с этим, заключил эксперт, допущенное покушение на главу государства едва ли можно назвать простой ошибкой спецслужб.

Ранее сообщалось, что подозреваемый в стрельбе на торжественном ужине в отеле Washington Hilton, где присутствовал Трамп, забронировал номер за день до происшествия. По информации зарубежных СМИ, это дало ему возможность лучше изучить здание.

Максим Кирсанов
М. Кирсанов
Яна Стойкова
Я. Стойкова
Финал программы «Маска»: кто победил 26 апреля, кого в итоге раскрыли
Общество

Финал программы «Маска»: кто победил 26 апреля, кого в итоге раскрыли

«СВО закончится в Лондоне»: озвучено последнее пророчество Жириновского
Общество

«СВО закончится в Лондоне»: озвучено последнее пророчество Жириновского

Бастрыкин потребовал доклад о происшествии с ребенком в отеле Москвы
Москва

Бастрыкин потребовал доклад о происшествии с ребенком в отеле Москвы

