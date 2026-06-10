Во всех регионах УрФО вводили режим ракетной опасности Полпред Жога: во всех регионах УрФО объявили режим ракетной опасности

Режим ракетной опасности объявили во всех регионах Уральского федерального округа, сообщил полномочный представитель президента РФ в УрФО Артем Жога в мессенджере МАКС. По его словам, оперативные службы делают все возможное для обеспечения безопасности на Урале. Жителей он призвал сохранять спокойствие и быть бдительными.

На территории всех регионов Уральского федерального округа введен режим ракетной опасности. Прошу жителей сохранять спокойствие и быть бдительными. Оперативные службы делают все возможное для обеспечения безопасности на Урале, — написал Жога.

Режим ракетной опасности ввели ранним утром — в 6:25 по мск. Спустя полтора часа, в 7:41, его отменили.