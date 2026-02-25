«Уровни выше нормы»: полпред Путина допустил подтопления в регионах Полпред Жога: уровень воды в реках Тюменской области и Югры ожидается выше нормы

В реках Тюменской и Курганской областей, а также в Югре прогнозируется повышение уровня воды выше нормы, сообщил полномочный представитель президента РФ в УрФО Артем Жога. Он назвал ожидаемую ситуацию непростой.

По предварительным прогнозам, ситуация ожидается непростой. Все вы видите, что снега на Урале выпало в этом году много. Выше нормы уровни воды ожидаются в реках Тюменской и Курганской областей, а также в Югре, — указал Жога.

Он отметил необходимость тщательного анализа как успешных практик регионов, так и ошибок прошлых лет, чтобы не допустить осложнения обстановки. Жога подчеркнул важность наличия четкого плана взаимодействия всех служб и призвал готовиться к развитию паводковой ситуации уже в апреле.

Особое внимание полпред поручил уделить состоянию гидротехнических сооружений и провести полную ревизию надежности всех дамб. В аппарате уточнили, что на данный момент в округе состояние 14 таких объектов оценивается как опасное. Уровень безопасности еще 78 гидротехнических сооружений признан неудовлетворительным.

Ранее в Воронеже из-за резкого потепления до плюс трех градусов началось активное таяние снега. В результате талые воды затопили проезжую часть, из-за чего город сковали многокилометровые пробки.