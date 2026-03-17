Экс-депутата Госдумы объявили в розыск в России

Бывший депутат Государственной думы Аркадий Янковский (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) объявлен в розыск, следует из базы данных Министерства внутренних дел России. В ведомстве отметили, что экс-парламентария разыскивают по уголовной статье, но по какой именно — не уточняется.

Разыскивается по статье УК, — сказано в карточке Янковского.

Ранее сообщалось, что основатель бренда кухонных аксессуаров Moulin Villa Илья Петров скрылся из-под домашнего ареста. Мужчину объявили в розыск, процесс по уголовному делу о хищении приостановлен. 36-летнего бизнесмена обвиняют в многомиллионном мошенничестве.

До этого в розыск объявили предпринимателя с гражданством России и Китая, который проходит по делу о мошенничестве, связанному с экс-заместителем директора по закупкам и логистике концерна «Калашников» при поставках средств защиты для Минобороны РФ. Речь идет о бизнесмене Никите Толчанове, скрывающемся от столичных следователей в КНР.