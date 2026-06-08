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08 июня 2026 в 14:05

Суд вынес суровый приговор Ходорковскому за фейки об армии

Ходорковского заочно приговорили к 10 годам колонии по делу о фейках о ВС России

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Бывший владелец ЮКОСа Михаил Ходорковский (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) заочно приговорен к 10 годам лишения свободы, заявила судья Мещанского суда Москвы. Как передает РИА Новости, его признали виновным в публичном распространении заведомо ложной информации о Вооруженных силах Российской Федерации.

Признать Ходорковского виновным по п. «в», «д» ч. 2 ст. 207.3 УК РФ (публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил Российской Федерации) и назначить ему заочное наказание в виде 10 лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима, — сказано в решении суда.

Ранее политобозреватель Дмитрий Суслов заявил, что Ходорковский использует организацию Globsec для «отмывания смыслов». По его словам, этот деятель уже несколько лет продвигает идею развала России. Европейская аудитория, отметил Суслов, стала относиться к таким нарративам с подозрением.

До этого Министерство юстиции России включило книгу Ходорковского в перечень экстремистских материалов. В ведомстве уточнили, что данное издание формирует отрицательное отношение к власти.

Россия
Михаил Ходорковский
иноагенты
приговоры
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