Книгу иноагента Ходорковского внесли в перечень экстремистских материалов

Министерство юстиции РФ внесло в перечень экстремистских материалов книгу экс-главы ЮКОСа Михаила Ходорковского (внесен Минюстом РФ в список иноагентов), соответствующее обновление списка уже опубликовано на сайте министерства. Там уточняется, что эта книга формирует отрицательное отношение к власти.

Кроме того, Мосгорсуд постановил, что книга побуждает читателей к смене власти «способами, не исключающими насильственные», что противоречит законодательству РФ. Книга находилась при этом в открытом доступе.

Ранее Верховный суд России вынес решение, что деятельность движения «Мемориал» (внесено Минюстом РФ в список иноагентов) имеет антироссийскую направленность. Подчеркивается, что участники организации участвовали в экстремистских действиях, а шесть человек стали фигурантами уголовных дел, в том числе за дискредитацию российской армии.

До этого Тверской суд Москвы официально признал деятельность венчурного инвестора Александра Галицкого и его корпорации «Алмаз Кэпитал Партнерс» (организация признана в РФ экстремистской, деятельность запрещена) экстремистской на территории России. Согласно решению суда, любая активность бизнесмена и его структуры в стране теперь запрещена.