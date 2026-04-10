10 апреля 2026 в 16:50

Книгу иноагента Ходорковского внесли в перечень экстремистских материалов

Михаил Ходорковский Михаил Ходорковский Фото: Mauro Scrobogna/Keystone Press Agency/Global Look Press
Министерство юстиции РФ внесло в перечень экстремистских материалов книгу экс-главы ЮКОСа Михаила Ходорковского (внесен Минюстом РФ в список иноагентов), соответствующее обновление списка уже опубликовано на сайте министерства. Там уточняется, что эта книга формирует отрицательное отношение к власти.

Кроме того, Мосгорсуд постановил, что книга побуждает читателей к смене власти «способами, не исключающими насильственные», что противоречит законодательству РФ. Книга находилась при этом в открытом доступе.

Ранее Верховный суд России вынес решение, что деятельность движения «Мемориал» (внесено Минюстом РФ в список иноагентов) имеет антироссийскую направленность. Подчеркивается, что участники организации участвовали в экстремистских действиях, а шесть человек стали фигурантами уголовных дел, в том числе за дискредитацию российской армии.

До этого Тверской суд Москвы официально признал деятельность венчурного инвестора Александра Галицкого и его корпорации «Алмаз Кэпитал Партнерс» (организация признана в РФ экстремистской, деятельность запрещена) экстремистской на территории России. Согласно решению суда, любая активность бизнесмена и его структуры в стране теперь запрещена.

Чистый четверг в 2026 году: традиции, история, что можно и нельзя делать
Хачапури в отставке. Новая королева завтрака — сырная лепешка на сковороде, хрустит и тает во рту
Зеленский предал Сырского и решил развалить ВСУ — это шанс для России
