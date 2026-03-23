23 марта 2026 в 16:02

Суд признал деятельность Галицкого экстремистской

Бизнесмен Александр Галицкий (в центре) после заседания Тверского суда в Москве Бизнесмен Александр Галицкий (в центре) после заседания Тверского суда в Москве Фото: Илья Питалев/РИА Новости
Тверской суд Москвы официально признал деятельность венчурного инвестора Александра Галицкого и его корпорации «Алмаз Кэпитал Партнерс» экстремистской на территории России, сообщает РЕН ТВ. Инстанция в полном объеме удовлетворила соответствующий иск Генеральной прокуратуры РФ.

Согласно принятому решению, любая активность бизнесмена и его структуры в стране теперь находится под полным запретом. Суд также постановил обратить в доход государства все движимое и недвижимое имущество инвестора на общую сумму 8 млрд рублей. Изъятию подлежат не только объекты недвижимости, но и все денежные средства, находящиеся на банковских счетах Галицкого.

Во время заседания Галицкий просил судью вызвать скорую помощь из-за проблем с сердцем. Бизнесмену отказали, но разрешили покинуть заседание на несколько минут. Вызывать в суд врачей не стали.

До этого стало известно, что Алия Галицкая, которую называют бывшей женой Галицкого, была найдена мертвой в подмосковном изоляторе временного содержания. Истринский суд ранее арестовал ее по подозрению в вымогательстве $150 млн (11,5 млрд рублей) у бывшего супруга.

