Над Тульской областью сбили 17 украинских беспилотников

Подразделения ПВО Минобороны России уничтожили еще 17 украинских беспилотников, сообщил губернатор Тульской области Дмитрий Миляев в своем Telegram-канале. По предварительной информации, пострадавших нет.

Губернатор уточнил, что разрушений зданий и инфраструктуры не зафиксировано. Он также уточнил, что в регионе сохраняется опасность атаки БПЛА, и обратился к жителям с призывом сохранять внимательность. При обнаружении подозрительных предметов Миляев призвал незамедлительно сообщать в экстренные службы по телефонам 01, 101 и 112.

Ранее в пресс-службе Министерства обороны Российской Федерации сообщили, что российские средства противовоздушной обороны 12 июня в период с 08:00 мск до 20:00 мск сбили 185 украинских беспилотников самолетного типа в воздушном пространстве регионов России и над акваторией Азовского моря. Атакам подверглись Белгородская, Брянская, Калужская, Курская, Новгородская, Орловская, Рязанская, Смоленская, Тверская, Тульская области, Московский регион, Республика Крым и Азовское море.