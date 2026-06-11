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11 июня 2026 в 22:10

Ушел из жизни ветеран ВОВ Иван Федосеев

В Туле на 102-м году жизни умер ветеран ВОВ Иван Федосеев

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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В Тульской области скончался ветеран Великой Отечественной войны почетный гражданин города-героя Тулы Иван Федосеев, сообщил губернатор региона Дмитрий Миляев в своем Telegram-канале. Жизненный путь ветерана оборвался на 102-м году.

Иван Федосеев посвятил свою жизнь служению Отечеству. За годы службы он был удостоен ряда государственных наград. Среди них ордена Красной Звезды, Отечественной войны I и II степени, медаль «Китайско-советская дружба», а также медали «За боевые заслуги», «За победу над Германией» и другие награды.

После завершения Великой Отечественной войны Иван Федосеев продолжил службу в 106-й гвардейской Тульской воздушно-десантной дивизии. Позднее он занимался подготовкой молодежи, преподавал военную подготовку в школе № 46. Губернатор Тульской области выразил соболезнования родным и близким ветерана, подчеркнув, что память о нем сохранится в сердцах жителей региона.

Ранее президент республики Вадим Красносельский написал, что два ветерана Великой Отечественной войны скончались в Приднестровье. По его словам, Василий Кузенко не дожил буквально месяца до 100-летнего юбилея, а Зинаиде Кройтор на момент смерти было 103 года.

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Дмитрий Миляев
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