Появились новые подробности о суициде бывшей жены банкира Галицкого Член СПЧ Меркачева: бывшая жена миллиардера Галицкого покончила с собой в ИВС

Бывшая супруга российского миллиардера Александра Галицкого Алия покончила с собой не в СИЗО, как утверждалось ранее, а в изоляторе временного содержания в Истре, написала в Telegram-канале член Совета по правам человека Ева Меркачева. Она назвала произошедшее ужасной историей. По словам Меркачевой, теперь к полиции есть определенные вопросы.

Бывшая жена бизнесмена Алия Галицкая покончила с собой. Но не в СИЗО, а в ИВС Истры. Что не смягчает трагедии. Просто вопросы не ко ФСИН, а к полиции, — говорится в сообщении.

Меркачева добавила, что Галицкая находилась в камере одна. При этом у нее остались две дочери. Член СПЧ также задалась вопросом, как Галицкую могли отправить в изолятор по «такому странному обвинению».

Она (Галицкая. — NEWS.ru) оставила записку, в которой винит в случившемся бывшего мужа, — отметила Меркачева.

Ранее появилась информация, что бывшую жену Галицкого нашли мертвой в СИЗО после ареста за вымогательство. Приоритетная версия — суицид. При этом ФСИН России опровергла информацию о самоубийстве Алии в СИЗО. В ведомстве подчеркнули, что женщина не поступала ни в один из следственных изоляторов Москвы и области.