Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
08 февраля 2026 в 14:36

Появились новые подробности о суициде бывшей жены банкира Галицкого

Член СПЧ Меркачева: бывшая жена миллиардера Галицкого покончила с собой в ИВС

Бывшая супруга Александра Галицкого Алия Бывшая супруга Александра Галицкого Алия Фото: vk.com/id74261634
Читайте нас в Дзен

Бывшая супруга российского миллиардера Александра Галицкого Алия покончила с собой не в СИЗО, как утверждалось ранее, а в изоляторе временного содержания в Истре, написала в Telegram-канале член Совета по правам человека Ева Меркачева. Она назвала произошедшее ужасной историей. По словам Меркачевой, теперь к полиции есть определенные вопросы.

Бывшая жена бизнесмена Алия Галицкая покончила с собой. Но не в СИЗО, а в ИВС Истры. Что не смягчает трагедии. Просто вопросы не ко ФСИН, а к полиции, — говорится в сообщении.

Меркачева добавила, что Галицкая находилась в камере одна. При этом у нее остались две дочери. Член СПЧ также задалась вопросом, как Галицкую могли отправить в изолятор по «такому странному обвинению».

Она (Галицкая. — NEWS.ru) оставила записку, в которой винит в случившемся бывшего мужа, — отметила Меркачева.

Ранее появилась информация, что бывшую жену Галицкого нашли мертвой в СИЗО после ареста за вымогательство. Приоритетная версия — суицид. При этом ФСИН России опровергла информацию о самоубийстве Алии в СИЗО. В ведомстве подчеркнули, что женщина не поступала ни в один из следственных изоляторов Москвы и области.

самоубийства
суициды
СИЗО
ИВС
Истра
Ева Меркачева
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Сенатор раскрыл, чем опасны для Зеленского файлы Эпштейна
Техника Apple хлынула на российский рынок с Украины
Итальянский модный дом «закрепился» в России
Немой итальянский подросток сочинил и озвучил с помощью ИИ песню о Донбассе
Посол объяснил, почему ЕС «фарширует» Киев оружием и говорит о диалоге с РФ
Песня Кати Лель стала неожиданным хитом в Индонезии
Отношение к русским на Олимпиаде-2026: запреты, скандалы, дискриминация
«Калашников» заявил о создании новейшего управляемого боеприпаса
«Они приносят детей в жертву Люциферу»: кто заставил замолчать Эпштейна?
Производство российских беспилотников может стартовать за рубежом
Школьник случайно открыл на уроке уникальную противогрибковую бактерию
Стало известно, какие компании подпали под санкции Зеленского
Раскрыты детали знакомства подозреваемых в покушении на генерала Алексеева
«Мягкая дискриминация»: депутат о допвыходных для родителей школьников
Что делать на даче в феврале: план работ, подробная шпаргалка для садоводов
Путин поблагодарил главу ОАЭ за помощь в поимке покушавшегося на Алексеева
Новые шлемы британских скелетонистов на Олимпиаде попали под запрет
Появились новые подробности о суициде бывшей жены банкира Галицкого
Собственность создателей Leonardo могут изъять
Налет на Брянск, белгородцы без отопления: как ВСУ атакуют РФ 8 февраля
Дальше
Самое популярное
Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.