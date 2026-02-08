Зимняя Олимпиада — 2026
08 февраля 2026

Стало известно о самоубийстве бывшей жены банкира Галицкого в СИЗО

LIFE.ru: бывшая жена миллиардера Александра Галицкого покончила с собой в СИЗО

Жена бизнесмена Александра Галицкого Алия Жена бизнесмена Александра Галицкого Алия Фото: t.me/Mos_obl_sud*
Бывшую жену российского миллиардера Александра Галицкого Алию, предположительно, нашли мертвой в СИЗО после ареста за вымогательство, заявил в беседе с LIFE.ru источник в правоохранительных органах. По его словам, бездыханное тело женщины обнаружили 7 февраля, приоритетная версия — суицид.

При этом следствие выяснило, что покойная никогда не была супругой экс-топ-менеджера Альфа-Банка. Еще в декабре 2025 года американский суд штата Невада признал их брак недействительным, указав в решении, что стороны не могут иметь друг к другу никаких претензий.

Во ФСИН официально опровергли РЕН ТВ информацию о том, что Галицкая якобы покончила с собой в СИЗО. В ведомстве подчеркнули, что она не поступала в следственные изоляторы Москвы и Московской области.

В связи с распространяющейся в СМИ информацией <...> сообщаем, что в СИЗО Московского региона суицидов не происходило, — уточнили правоохранители.

Ранее Истринский суд арестовал Галицкую за вымогательство $150 млн (11 млрд рублей) у экс-супруга. Как подчеркнули в пресс-службе судов Московской области, женщина занималась шантажом. В 2024 году она вступила в преступный сговор с неназванными сообщниками.

