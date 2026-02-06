Зимняя Олимпиада — 2026
06 февраля 2026 в 21:04

Россиянка шантажировала бывшего мужа на $150 млн

Суд арестовал бывшую жену бизнесмена Александра Галицкого Алию за шантаж

Жена бизнесмена Александра Галицкого Алия Жена бизнесмена Александра Галицкого Алия Фото: t.me/Mos_obl_sud*
Истринский суд арестовал бывшую жену бизнесмена Александра Галицкого Алию за вымогательство $150 млн (11 млрд рублей) у экс-супруга, сообщили в пресс-службе судов Московской области. Женщина занималась шантажом.

Истринский суд заключил под стражу Галицкую А. Ж., подозреваемую в вымогательстве $150 млн у бывшего мужа, — говорится в сообщении.

Следствие установило, что до июля 2024 года Алия Галицкая вступила в преступный сговор с неназванными сообщниками. Используя телефонные звонки, переписки и личные встречи с экс-мужем, она угрожала распространением компрометирующих сведений.

Ранее в МВД России сообщили, что житель Подмосковья, требовавший 1 млн рублей, чтобы прекратить рассылать интимные видео с участием девушки, приговорен к трем годам колонии. Против него было заведено уголовное дело по статьям «Незаконные изготовление и оборот порнографических материалов» и «Вымогательство». Мужчина тайно снял два видео сексуального характера с 20-летней девушкой из Тверской области, после чего отправил записи ее родным и знакомым.

