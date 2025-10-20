Россиянин хотел заработать на хоум-видео и получил три года колонии Шантажиста из Подмосковья посадили на три года за интимные видео

Житель Подмосковья, требовавший 1 млн рублей, чтобы прекратить рассылать интимные видео с участием девушки, приговорен к трем годам колонии, сообщили в МВД России. Против него было заведено уголовное дело по статьям «Незаконные изготовление и оборот порнографических материалов» и «Вымогательство».

Мужчина тайно снял два видео сексуального характера с 20-летней девушкой из Тверской области, после чего отправил записи ее родным и знакомым. В переписке он потребовал от матери потерпевшей 1 млн рублей за прекращение распространения компрометирующих материалов. Задержали его на станции Москва-Ленинградская.

