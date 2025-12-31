Стало известно, какие регионы оказались на пути дронов к резиденции Путина МО: дроны для атаки на резиденцию пересекли четыре российских региона

Дроны для атаки на резиденцию Владимира Путина следовали через Брянскую, Смоленскую, Тверскую и Новгородскую области, рассказал начальник зенитных ракетных войск ВКС России генерал-майор Александр Романенков. Именно через эти регионы пролетел 91 вражеский дрон.

Нанесение удара противником, как показано на представленной карте, осуществлялось по нескольким направлениям к резиденции президента России над территориями Брянской, Смоленской, Тверской и Новгородской областей, — сказал он.

Также стало известно, что беспилотники были запущены с территорий Сумской и Черниговской областей Украины. Большинство украинских беспилотников, летевших в направлении резиденции президента России Владимира Путина, были уничтожены в приграничье и соседних областях. Согласно карте МО, 50 БПЛА сбиты в Брянской и Смоленской областях, а еще 41 — в Новгородской области.

Атака украинских дронов на резиденцию Путина, расположенной в Новгородской области, произошла в ночь на 29 декабря. ВСУ задействовали 91 БПЛА. Все они были успешно нейтрализованы средствами противовоздушной обороны.