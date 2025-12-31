Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
31 декабря 2025 в 12:22

Минобороны показало схему уничтожения атаковавших резиденцию Путина дронов

Система ПВО Система ПВО Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Большинство украинских беспилотников, летевших в направлении резиденции президента России Владимира Путина, были уничтожены в приграничье и соседних областях, следует из схемы, обнародованной пресс-службой Минобороны РФ. Согласно карте, 50 БПЛА сбиты в Брянской и Смоленской областях, а еще 41 — в Новгородской области.

По данным ведомства, над Брянской областью воздушные цели уничтожались четырьмя волнами, последняя и самая массовая пришлась на период с 02:05 до 03:56 29 декабря, когда были сбиты 27 БПЛА. Над Смоленской областью один беспилотник был перехвачен в 01:50. Над Новгородской областью работа систем ПВО велась в утренние часы 29 декабря. Больше всего дронов, 18 единиц, было сбито в промежуток с 07:46 до 08:30.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что атака на резиденцию является «дичайшим терроризмом» на высшем государственном уровне. Политика интересует вопрос, кому могло понадобиться такое нападение.

До этого сообщалось, что лидер США Дональд Трамп скорее всего не будет возражать в случае масштабного военного ответа России на террористическую атаку Киева. Отмечается, что позиция Белого дома обусловлена личным раздражением президента действиями украинского руководства, которые он назвал провокацией.

Минобороны
схемы
дроны
резиденции
Владимир Путин
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Лукашенко рассказал о предложении Путину ударить «Орешником» по Киеву
Раскрыто, чем пытались ударить по резиденции Путина
Украине не разрешили выйти из программы углеродного регулирования
В Минобороны России раскрыли характер атаки ВСУ на резиденцию Путина
Жена Газманова появилась на публике в мини-платье с глубоким декольте
Названы возможные последствия атаки ВСУ на резиденцию Путина
Минобороны РФ раскрыло детали отражения атаки на резиденцию президента
Мать и дочь умерли после отравления морепродуктами
Дед Мороз из «Усадьбы в Кузьминках» рассказал о своем заветном желании
На Западе подтвердили согласие Зеленского на территориальные уступки
«Выглядят непобедимыми»: Трамп пришел в восторг после кадров Парада Победы
Стало известно, какие регионы оказались на пути дронов к резиденции Путина
Зимний десерт с характером: торт «Эстерхази» с дерзкой облепихой
Скончалась внучка Джона Кеннеди
Появились подробности отражения атаки ВСУ на резиденцию Путина
В Одесской области были повреждены два объекта энергетики
Готовлю «Наполеон» по ГОСТу: процесс трудоемкий, но результат того стоит
Минобороны показало схему уничтожения атаковавших резиденцию Путина дронов
В МО раскрыли новые детали атаки на резиденцию Путина
Почему не работает мобильный интернет сегодня, 31 декабря: где сбои в РФ
Дальше
Самое популярное
Куриные отбивные больше не делаю. Готовлю новогоднее чудо из Грузии — нужны курица, грецкие орехи и гранатовый соус
Общество

Куриные отбивные больше не делаю. Готовлю новогоднее чудо из Грузии — нужны курица, грецкие орехи и гранатовый соус

Простой маринад для утки на Новый год: делает мясо тающим и ароматным за сутки
Общество

Простой маринад для утки на Новый год: делает мясо тающим и ароматным за сутки

Эта картошка останется вкусной даже 1 и 2 января: праздничный вариант картофеля на Новый год
Общество

Эта картошка останется вкусной даже 1 и 2 января: праздничный вариант картофеля на Новый год

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.