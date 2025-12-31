Большинство украинских беспилотников, летевших в направлении резиденции президента России Владимира Путина, были уничтожены в приграничье и соседних областях, следует из схемы, обнародованной пресс-службой Минобороны РФ. Согласно карте, 50 БПЛА сбиты в Брянской и Смоленской областях, а еще 41 — в Новгородской области.

По данным ведомства, над Брянской областью воздушные цели уничтожались четырьмя волнами, последняя и самая массовая пришлась на период с 02:05 до 03:56 29 декабря, когда были сбиты 27 БПЛА. Над Смоленской областью один беспилотник был перехвачен в 01:50. Над Новгородской областью работа систем ПВО велась в утренние часы 29 декабря. Больше всего дронов, 18 единиц, было сбито в промежуток с 07:46 до 08:30.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что атака на резиденцию является «дичайшим терроризмом» на высшем государственном уровне. Политика интересует вопрос, кому могло понадобиться такое нападение.

До этого сообщалось, что лидер США Дональд Трамп скорее всего не будет возражать в случае масштабного военного ответа России на террористическую атаку Киева. Отмечается, что позиция Белого дома обусловлена личным раздражением президента действиями украинского руководства, которые он назвал провокацией.