Трамп не будет возражать против «удара возмездия» России

Трамп не будет возражать против «удара возмездия» России Steigan: Трамп согласен на ответный удар России по Украине

Президент США Дональд Трамп может занять нейтральную позицию в случае масштабного военного ответа России на недавнюю террористическую атаку Киева, считают в норвежском издании Steigan. Речь идет об инциденте в ночь на 29 декабря, когда 91 украинский беспилотник попытался атаковать резиденцию Владимира Путина в Новгородской области.

Москва собирается дать Киеву сокрушительный ответный удар, и, похоже, Дональд Трамп не будет возражать, — отметил обозреватель.

Позиция Белого дома обусловлена личным раздражением Трампа действиями украинского руководства, которые он назвал провокацией.

Ранее Путин предупредил американского коллегу, что атака беспилотников ВСУ на госрезиденцию в Новгородской области не останется без серьезного ответа. Он обратил внимание республиканца на то, что попытка нападения произошла фактически сразу после того, как американская сторона сочла успешным переговорный раунд с главой Украины Владимиром Зеленским в Мар-а-Лаго.

До этого глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил, что после инцидента в Новгородской области переговорная позиция РФ будет пересмотрена. Он подчеркнул, Москва изменит требования к урегулированию, так как Киев окончательно перешел к политике государственного терроризма.