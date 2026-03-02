Автомобилистам дали советы, как правильно выбрать летние шины

При выборе летних шин следует учитывать их топливную экономичность, сцепление на влажной дороге и уровень шума, заявил LIFE.ru доцент старший научный сотрудник Московского Политеха Юрий Фурлетов. Он также порекомендовал обращать внимание на цену товара и посмотреть в Сети сравнительные обзоры различных типов резины.

Автомобилистам необходимо ознакомиться с так называемой европейской маркировкой, которая отражает топливную экономичность шины, сцепление на влажной дороге и уровень шума. Желательно выбирать шины именно по этим показателям: чем выше экономичность, тем меньше расход топлива; чем лучше сцепление, тем устойчивее автомобиль на мокрой дороге; чем ниже шум, тем комфортнее в салоне, — отметил Фурлетов.

Он напомнил, что сэкономить на покупке шин можно с помощью различных акций от производителей. Среди них специалист выделил бесплатный шиномонтаж, бессрочную или годовую расширенную гарантию. Первое, как правило, предлагают при покупке комплекта резины. Такая услуга в зависимости от размера колес позволяет сэкономить 10-12 тыс. рублей.

