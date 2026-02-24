Зимняя Олимпиада — 2026
24 февраля 2026 в 17:39

Цены на услуги шиномонтажа в России резко подскочили

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Стоимость услуг шиномонтажа резко возросла в России с начала 2026 года, обратил внимание заместитель генерального директора по VIP-направлению ГК «Автодом» Роман Тимашов. По его словам, которые приводит РИАМО, цены подскочили на 5-10%. Тимашов объяснил такую тенденцию ростом расходов станций техобслуживания.

Шиномонтаж — это услуга, стоимость запасных частей в счете как правило невелика (балансировочные грузы, монтажная паста, пакеты для хранения). Но мы действительно фиксируем рост стоимости на услуги СТО с начала 2026 года на 5-10%, — заявил эксперт.

Он добавил, что большинство российских автомобилистов посещает шиномонтаж дважды в год. В основном водители меняют летние покрышки на зимние и наоборот. Также изредка они совершают внеплановые визиты из-за поломок.

Ранее депутат Госдумы Алексей Говырин рассказал, что уже с 1 марта в России вступают в силу обновленные правила подготовки водителей. Новые программы обучения учитывают последние изменения в ПДД и предполагают увеличение практических занятий.

автомобили
машины
автомобилисты
водители
рост цен
шины
