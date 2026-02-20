Цены на яйца взлетели во Франции из-за небывалого дефицита

Дефицит куриных яиц наблюдается во Франции, пожаловалась NEWS.ru местная жительница. По словам женщины, из-за нехватки продукта цены на него сильно взлетели. Так, в магазинах начали продавать яйца по шесть штук в лотке. При этом цена за пачку составляет €5,85 (почти 600 рублей).

Ранее в Эстонии возник дефицит дров на фоне затяжных холодов. Стоимость кубометра древесины достигла €75–80 (6,8–7,3 тыс. рублей). Продолжительные морозы усилили спрос на твердое топливо. Жители начали активно формировать запасы, что привело к росту цен на древесину. Для отопления одного домохозяйства в течение зимнего сезона требуется около 10 кубометров дров.

До этого стоимость какао-бобов на мировом рынке упала ниже психологической отметки $4 тыс. (302 тыс. рублей) за тонну впервые с 14 ноября 2023 года. Фьючерс с поставкой в марте 2026 года на лондонской бирже ICE торговался на уровне около $3957. Падение котировок произошло на фоне публикации данных, свидетельствующих о сокращении спроса со стороны переработчиков.