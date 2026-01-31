Цена какао-бобов упала впервые с 2023 года Bloomberg: цена какао-бобов опустилась ниже $4 тыс. за тонну впервые с 2023 года

Стоимость какао-бобов на мировом рынке упала ниже психологической отметки $4 тыс. (302 тыс. рублей) за тонну впервые с 14 ноября 2023 года. Фьючерс с поставкой в марте 2026 года на лондонской бирже ICE торговался на уровне около $3957, сообщает агентство Bloomberg.

По данным торгов, к 13:42 по московскому времени цена фьючерса на какао-бобы снижалась более чем на 5%. По информации СМИ, падение котировок произошло на фоне публикации данных, свидетельствующих о сокращении спроса со стороны переработчиков. Длительный период роста цен на сырье, который наблюдался последние два года, в итоге привел к снижению его потребления.

В агентстве отметили, что фьючерсы на какао-бобы достигли исторического максимума в декабре 2024 года из-за неурожая в ключевых регионах выращивания в Западной Африке. Этот ценовой шок оказал серьезное влияние на всю цепочку — от производителей до конечных потребителей.

Чтобы адаптироваться к дороговизне сырья, компании стали менять рецептуру шоколада, используя более дешевые заменители и увеличивая долю наполнителей, таких как орехи. В свою очередь, потребители в ответ на подорожание конечной продукции начали сокращать потребление шоколада, что в конечном итоге и оказало давление на спрос и цены.

