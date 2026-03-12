Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
12 марта 2026 в 14:38

Идеальное суфле без хлопот: нежный рецепт для настоящих сладкоежек

Суфле шоколадное — вкуснейший десерт для сладкоежек Суфле шоколадное — вкуснейший десерт для сладкоежек Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

В мире десертов есть особая магия, когда из простых продуктов рождается настоящее произведение кондитерского искусства. Шоколадное суфле — яркий пример такой трансформации. В дорогих ресторанах этот десерт подают как венец трапезы, но мало кто знает, что приготовить его дома можно даже без миксера, используя технику холодной эмульгации и секретный ингредиент из молекулярной кухни, который неожиданно легко найти на обычной кухне.

Секрет идеальной текстуры кроется не в белках, как думают многие, а в жирах. Чтобы суфле получилось стабильным, но при этом невесомым, профессиональные повара часто используют тапиоковый мальтодекстрин. Это порошок, который превращает жир в пудру, не добавляя сладости. Но есть и народный лайфхак, заменяющий эту экзотику — обычное сухое обезжиренное молоко, если его слегка прогреть с какао-маслом.

Для приготовления понадобятся: темный шоколад (70%, 150 г), какао-масло (30 г) или в крайнем случае топленое сливочное масло, сухое молоко (25 г), свежие желтки (3 шт.), ледяная вода (60 мл) и щепотка соли. Шоколад растапливают на водяной бане отдельно. Какао-масло нагревают, смешивают с сухим молоком до состояния гладкой пасты, а затем взбивают с желтками и солью до посветления массы.

Далее самое интересное: в желтковую смесь тонкой струйкой вливают ледяную воду, продолжая взбивать ручным венчиком. Вода создает пар при выпекании, но благодаря жировой оболочке, пузырьки не лопаются, а фиксируются. Затем аккуратно вмешивают растопленный шоколад. Полученную массу раскладывают по формочкам, смазанным маслом, и отправляют в разогретую до 200 градусов духовку ровно на 7 минут. Готовое суфле должно дрожать в центре, как желе. Этот метод гарантирует высокую «шапку» и отсутствие привкуса муки, так как ее здесь попросту нет.

Такой десерт лучше подавать сразу, посыпав морской солью или предложив шарик ванильного мороженого. Контраст температур и текстур делает это шоколадное суфле главным хитом любого домашнего ужина.

  • Калорийность на 100 г: 385 ккал.

  • БЖУ: 7,2/29,5/24,8.

Ранее мы делились с вами рецептом винегрета из СССР — узнайте его секретный ингредиент!

Читайте также
Этот десерт съедят даже те, кто на диете: творожное суфле за 20 минут
Семья и жизнь
Этот десерт съедят даже те, кто на диете: творожное суфле за 20 минут
Долго искал идеальный шоколадный кекс и наконец нашел. Масло, какао, вишня — все, что надо для счастья. Трещинки сверху — моя слабость
Общество
Долго искал идеальный шоколадный кекс и наконец нашел. Масло, какао, вишня — все, что надо для счастья. Трещинки сверху — моя слабость
Беру пачку теста, шоколадку и банан — самый простой пирог, вкуснее магазинных круассанов
Общество
Беру пачку теста, шоколадку и банан — самый простой пирог, вкуснее магазинных круассанов
Шоколадно-ореховый кекс — мягкий, ароматный и очень насыщенный. Вкусное тесто на масле и кефире
Общество
Шоколадно-ореховый кекс — мягкий, ароматный и очень насыщенный. Вкусное тесто на масле и кефире
Американская классика по-новому: печенье с какао, которое взрывается во рту
Семья и жизнь
Американская классика по-новому: печенье с какао, которое взрывается во рту
десерты
суфле
шоколад
какао
рецепты
сладости
кулинария
Валентина Еремеева
В. Еремеева
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Волонтеры Крыма совершат гуманитарную поездку по историческим регионам
В Red Wings сообщили о новой услуге перевозки животных на кресле
Экономист объяснила моду на покупку старых дач у зумеров
В Госдуме объявили о завершении важного этапа для Донбасса
Захарова указала на важную деталь в ударе Израиля по Дому русской культуры в Ливане
Жертва теракта в «Крокусе» вспомнил день трагедии
Захарова предрекла Зеленскому бесславный конец с наполеоновскими планами
Захарова встревожена атаками на культурное наследие Ирана
Российская пенсионерка попрощалась с жизнью из-за тысячи рублей
Политолог раскрыл последствия решения Молдавии выйти из СНГ
Цены на бензин в России превысили отметку ноября 2025 года
В МЧС ответили на сообщения об обязательной эвакуации татарстанцев
Проект по защите поселений от лесных пожаров запустят в одном регионе
У Пугачевой отказывают ноги? Почему она ходит с тростью, что известно
Британский турист снял удары иранских ракет по Дубаю и попал за решетку
Сбер «схлестнулся» с компанией из трех человек за интеллектуальные права
Нюша вернулась из Дубая в Москву после развода с мужем
Раскрыто число жертв израильских ударов по Ливану
Путин провел кадровые изменения в Совбезе России
Филиппов оценил шансы появления ски-альпинизма на Паралимпиаде
Дальше
Самое популярное
Заливной пирог на майонезе с яблоками — готовится быстрее шарлотки, а вкус в сто раз интереснее. Идеально для уютного чаепития
Общество

Заливной пирог на майонезе с яблоками — готовится быстрее шарлотки, а вкус в сто раз интереснее. Идеально для уютного чаепития

Налоги для пенсионеров в 2026 году: льготы, освобождения и вычеты
Семья и жизнь

Налоги для пенсионеров в 2026 году: льготы, освобождения и вычеты

Зверский удар ВСУ по Брянску: последние новости 11 марта, сколько жертв
Россия

Зверский удар ВСУ по Брянску: последние новости 11 марта, сколько жертв

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.