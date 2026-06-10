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10 июня 2026 в 11:30

Обваляла ягоды в муке и запекаю — нежный кекс на завтрак с нежной кислинкой

Фото: D-NEWS.ru
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Добавляю в тесто для шоколадного кекса горсть свежей смородины или вишни — и получаю десерт с приятной кислинкой, которая оттеняет сладость какао. Выпекается кекс 35 минут, а съедается быстрее, чем я успеваю заварить чай. Получается обалденная вкуснятина: влажный, мягкий, с шоколадной глубиной и ягодными взрывами, которые тают во рту.

Для приготовления вам понадобится: 200 г муки, 150 г сахара, 100 г сливочного масла, 3 яйца, 50 г какао-порошка, 1 ч. ложка разрыхлителя, щепотка соли, 150 мл молока, 150 г свежих или замороженных ягод (смородина, вишня, малина). Масло размягчите, взбейте с сахаром. По одному добавьте яйца, затем молоко. Смешайте муку, какао, разрыхлитель и соль, просейте к жидкой смеси, перемешайте. Ягоды обваляйте в ложке муки, аккуратно вмешайте в тесто. Выложите в форму, смазанную маслом. Выпекайте при 180 °C 35–40 минут до сухой спички. Остудите, посыпьте сахарной пудрой. Шоколадный кекс с ягодной кислинкой — идеальный десерт к утреннему кофе.

Личный опыт:

Автор NEWS.ru Мария Левицкая уже попробовала этот шоколадный кекс с ягодами. Даже те, кто не любит ягоды в выпечке, просили добавки. Кстати, вместо смородины можно взять замороженную клюкву — кислинка будет ярче. Находка, а не рецепт!

Ранее сообщалось, как приготовить нежные и воздушные оладьи по-японски к завтраку.

Проверено редакцией
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Мария Левицкая
М. Левицкая
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