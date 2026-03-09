Советский винегрет с селедкой: рецепт, о котором молчали годами

Есть блюда, которые кажутся давно изученными вдоль и поперек. Но именно винегрет умеет удивлять — стоит лишь чуть отступить от привычного. Один редкий прием, о котором почти не говорят, превращает простой салат в настоящее застольное открытие.

Что понадобится: свекла отварная (200 г), картофель отварной (150 г), морковь отварная (100 г), квашеная капуста (100 г), соленый огурец (1 шт.), сельдь слабосоленая (100 г), лук репчатый (половина небольшой луковицы), горчица зернистая (1 ч. л.), нерафинированное подсолнечное масло (3 ст. л.), столовый уксус (1 ч. л.), соль и черный перец по вкусу.

Главный секрет — свеклу нужно заправить маслом отдельно и дать постоять пять минут до смешивания с остальными ингредиентами. Масло создает тонкую пленку на кусочках, и свекла перестает красить все вокруг. Овощи нарежьте одинаковым небольшим кубиком — так вкус каждого компонента сохраняется. Сельдь добавьте в самом конце, деликатно перемешав. Заправку из горчицы, масла и уксуса взбейте отдельно и влейте перед подачей.

Готовый винегрет раскрывается через 20–30 минут в холодильнике — за это время горчичная заправка пропитывает каждый кусочек, а сельдь отдает свою нежную соль овощам. Подавайте охлажденным.

Калорийность на 100 г: 94 ккал.

БЖУ: 3,8/5,2/8,4.

Ранее мы делились с вами рецептом самого вкусного на свете пирожка с ливером.