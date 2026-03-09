Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
09 марта 2026 в 07:46

Лью горячее масло со специями на морковь: вкусный салат со свининой и овощами — простой, но очень интересный рецепт

Фото: D-NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Этот салат удивляет с первой ложки. В нем сочетаются нежная свинина, ароматные грибы и пикантная морковь со специями. А главный секрет вкуса — простая, но очень удачная кулинарная хитрость: морковь поливают теплым нерафинированным маслом с чесноком и специями. Получается невероятный аромат и яркий вкус.

Салат выходит сытным, насыщенным и очень аппетитным. Его можно подать и на праздничный стол, и просто приготовить к ужину — обычно он исчезает со стола очень быстро.

Ингредиенты: свинина (шейка) — 500 г, шампиньоны — 500 г, морковь 500 г, лук — 200 г, майонез — по вкусу, но можно и без него, чеснок — 6 зубчиков, уксус яблочный — 2,5 ст. л., нерафинированное растительное масло — около 80 мл, сахар — 1,5 ч. л., соль, черный перец, паприка, острый красный перец, кориандр и зелень — по вкусу.

Морковь натрите на терке для корейской моркови и переложите в миску. Добавьте измельченный чеснок, соль, сахар, уксус и специи. Нерафинированное растительное масло подогрейте — оно должно быть горячим, но не дымиться, чтобы сохранить полезные свойства. Аккуратно вылейте его на чеснок и специи, после чего все хорошо перемешайте. Если есть возможность, оставьте морковь на несколько часов или на ночь — она станет еще ароматнее. Свинину нарежьте небольшими кусочками и обжарьте на сухой сковороде без масла. Мясо выделит свой жир, благодаря чему получится румяная корочка. Готовую свинину переложите на тарелку. В той же сковороде, на оставшемся мясном жире, обжарьте нарезанные шампиньоны. Когда лишняя жидкость испарится, добавьте лук, нарезанный тонкими четвертькольцами, посолите и поперчите. Готовьте до мягкости и легкой золотистой корочки, затем остудите.

Соедините в миске маринованную морковь, обжаренные грибы с луком и кусочки свинины. Добавьте свежую зелень и заправьте майонезом по вкусу.

Ранее мы делились простым рецептом десерта из сгущенки и сметаны. Быстрый и без желатина. Готовится за 5 минут.

Проверено редакцией
Читайте также
Невероятный салат из жареного минтая: сварить яйца и добавить простые ингредиенты — готовьте сразу тазик
Общество
Невероятный салат из жареного минтая: сварить яйца и добавить простые ингредиенты — готовьте сразу тазик
Весенний, капустный и вкусный: салат «Коул Слоу» в новой версии — легкий, хрустящий и полный свежей зелени
Общество
Весенний, капустный и вкусный: салат «Коул Слоу» в новой версии — легкий, хрустящий и полный свежей зелени
Кидаю в рукав шейку и такой лук: шашлык в духовке — крутой вариант, посоперничает с мангалом
Общество
Кидаю в рукав шейку и такой лук: шашлык в духовке — крутой вариант, посоперничает с мангалом
Цыбулячки — горячее для семейных ужинов и праздников: свиные рулетики с луковой начинкой
Общество
Цыбулячки — горячее для семейных ужинов и праздников: свиные рулетики с луковой начинкой
Хачапури по-аджарски — лодочки с сыром и яйцом, от которых все без ума
Семья и жизнь
Хачапури по-аджарски — лодочки с сыром и яйцом, от которых все без ума
салаты
свинина
простой рецепт
овощи
Ольга Шмырева
О. Шмырева
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Пламя охватило 2500 «квадратов» склада в Краснодаре
Названо самое катастрофическое решение Финляндии за всю историю страны
«Колоссальные потери»: военкор оценил риски наземной операции США в Иране
Боец назвал главное преимущество российских «Елок» в зоне СВО
Взрыв в районе военной базы США в столице Бахрейна попал на видео
БПЛА и артиллерия уничтожили броневики ВСУ: успехи ВС РФ к утру 9 марта
«Река смерти» для ВСУ, горы трупов под Лиманом: новости СВО на утро 9 марта
«Фактически мертв»: Зеленскому вынесли суровый приговор
Карта атак БПЛА ВСУ на регионы РФ на 9 марта: инфографика
Мошенники освоили способ обмана россиян через «доставку техники»
В Германии сняли момент падения метеорита, пробившего крыши жилых домов
Свыше 160 дронов устроили массированный налет на Россию
Тысячи солдат НАТО соберутся на границе с Россией для учений
КСИР поклялся в верности новому верховному лидеру Ирана
Стало известно, кто получает «космические» зарплаты в России
В России появится четкий и жесткий ГОСТ на энергетики
Силы ПВО лишили «крыльев» четыре дрона под Смоленском
Женщина открыла огонь по дому Рианны в Беверли-Хиллз
Российские отели призвали не размещать китайцев на четвертых этажах
В Ленинградской области объявили воздушную опасность
Дальше
Самое популярное
Ситуация в Дубае 7 марта: отмена рейсов, вылеты в Россию, новые удары Ирана
Ближний Восток

Ситуация в Дубае 7 марта: отмена рейсов, вылеты в Россию, новые удары Ирана

Пенсионные баллы — 2026: как проверить и увеличить для достойной пенсии
Семья и жизнь

Пенсионные баллы — 2026: как проверить и увеличить для достойной пенсии

Налет на Саратов, 100 трупов жителей, госизмена: как ВСУ атакуют РФ 5 марта
Россия

Налет на Саратов, 100 трупов жителей, госизмена: как ВСУ атакуют РФ 5 марта

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.