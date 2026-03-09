Лью горячее масло со специями на морковь: вкусный салат со свининой и овощами — простой, но очень интересный рецепт

Лью горячее масло со специями на морковь: вкусный салат со свининой и овощами — простой, но очень интересный рецепт

Этот салат удивляет с первой ложки. В нем сочетаются нежная свинина, ароматные грибы и пикантная морковь со специями. А главный секрет вкуса — простая, но очень удачная кулинарная хитрость: морковь поливают теплым нерафинированным маслом с чесноком и специями. Получается невероятный аромат и яркий вкус.

Салат выходит сытным, насыщенным и очень аппетитным. Его можно подать и на праздничный стол, и просто приготовить к ужину — обычно он исчезает со стола очень быстро.

Ингредиенты: свинина (шейка) — 500 г, шампиньоны — 500 г, морковь 500 г, лук — 200 г, майонез — по вкусу, но можно и без него, чеснок — 6 зубчиков, уксус яблочный — 2,5 ст. л., нерафинированное растительное масло — около 80 мл, сахар — 1,5 ч. л., соль, черный перец, паприка, острый красный перец, кориандр и зелень — по вкусу.

Морковь натрите на терке для корейской моркови и переложите в миску. Добавьте измельченный чеснок, соль, сахар, уксус и специи. Нерафинированное растительное масло подогрейте — оно должно быть горячим, но не дымиться, чтобы сохранить полезные свойства. Аккуратно вылейте его на чеснок и специи, после чего все хорошо перемешайте. Если есть возможность, оставьте морковь на несколько часов или на ночь — она станет еще ароматнее. Свинину нарежьте небольшими кусочками и обжарьте на сухой сковороде без масла. Мясо выделит свой жир, благодаря чему получится румяная корочка. Готовую свинину переложите на тарелку. В той же сковороде, на оставшемся мясном жире, обжарьте нарезанные шампиньоны. Когда лишняя жидкость испарится, добавьте лук, нарезанный тонкими четвертькольцами, посолите и поперчите. Готовьте до мягкости и легкой золотистой корочки, затем остудите.

Соедините в миске маринованную морковь, обжаренные грибы с луком и кусочки свинины. Добавьте свежую зелень и заправьте майонезом по вкусу.

Ранее мы делились простым рецептом десерта из сгущенки и сметаны. Быстрый и без желатина. Готовится за 5 минут.